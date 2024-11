¡El agua y el lodo!

Carlos Barragán Amador da a conocer el siguiente COMUNICADO:

La diferencia de gobernar de Carlos Barragán Amador y Rogelio López Angulo

Ayer por la noche cuando regresaba de la ciudad de Puebla de ir a firmar el pacto contra la corrupción y de ir a gestionar más dinero para nuestro municipio, vi los videos de cómo hubo un pequeño choque en el zócalo y una vez que había un acuerdo entre ambas partes vi cómo mandaron traer una grúa de forma innecesaria y yo al igual que ustedes si me imagino por qué la mandaron traer y les quiero informar que derivado de estos hechos he decidido “SEPARAR DE SU CARGO AL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y VIALIDAD Y A LA AGENTE QUE PARTICIPÓ EN ESTOS HECHOS” por este mal criterio de su actuar.

No podemos trabajar si no estamos en la misma sintonía, mientras yo busco más recursos para el municipio, mientras estoy viendo cómo tener orden en el pueblo y embellecerlo y hacer más eventos para atraer más turismo y bienestar a las juntas auxiliares y comunidades y que por otra parte alguien perjudique con malas acciones la imagen del Ayuntamiento, creo que no es justo.

Somos servidores públicos estamos para ayudar a quien representamos no para chingarlos.

Solo les puedo asegurar que seguiré luchando por los objetivos que tenemos trazados desde el inicio y estoy seguro que los conseguiré y quien no esté en esta misma ruta de mis colaboradores, creo están equivocados de centro de trabajo.

NO A LA ARBITRARIEDAD, NO A LA PREPOTENCIA, SI AL ORDEN MUNICIPAL, SI A LA DISCIPLINA VIAL, SI AL RESPETO AL PUEBLO.

Muchas gracias.

Dos pillos en la presidencia municipal de Huauchinango que encabeza Rogelio López Angulo

Fui a la presidencia municipal de Huauchinango por información, y fui atendido por el jefe de prensa Mario Gudiño Mote, quien es la persona que fue acusado de violencia vicaria por su esposa.

De igual forma pedí información de un asunto vial al director de Tránsito y Vialidad Edgar Sánchez Valencia quien en la pasada administración fue de lo más corrupto, ratero y acosador de mujeres como esta señalado en múltiples denuncias en el Ministerio Público y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.