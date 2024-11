Como homenaje al pueblo mexicano incluye la canción “Solo un perro ladra”

Por Mino D’Blanc

“1988” es el nuevo álbum de estudio de Denise Faro, mismo que se encuentra ya disponible en todas las plataformas digitales a partir del pasado viernes 15 de noviembre.

Dicho material contiene la versión en español de la canción que Vasco Rossi escribió para ella y que la artista presentó en los estadios italianos junto a “Cambio di Rotta 2.0.” en el pasado verano.

El álbum fue producido por Davide Aru, a excepción de la canción “Solo un perro ladra”, que es una canción compuesta para homenajear al pueblo mexicano y que fue coproducida por el mexicano José Guillermo Lizárraga Garate.

Denise Faro comentó: “llegué a México por “error” y hoy puedo decir que ha sido el mejor “error” de toda mi carrera. Ya llevaba un tiempo pensando en escribir una canción así, pero quería estar lista para rendir homenaje a una cultura musical mexicana que temía “tocar” por miedo a no estar a la altura. Quería hacer un homenaje a un país que me ha recibido con los brazos abiertos desde el primer día, que me ha hecho sentir una de ellos, que me ha permitido ser quien soy hoy!”.

Por primera vez Denise eligió abrir y cerrar su proyecto con un intro y una outro, dos pistas muy diferentes entre sí, pero llenas de esas demociones que la vuelven muy real. De ello, la artista discernió: “finalmente puedo decir con la cabeza en alto que este álbum me representa al cien por ciento, a diferencia del primero. Esta vez pude expresar mi opinión, colaborar directamente con el productor, asumir muchos riesgos sin tener que pedir permiso. Once pistas que hablan de mí, de mis experiencias, de mis emociones y una en particular “Mi casita blanca” es una dedicatoria especial a una persona que hace menos de dos meses nos dejó, mi abuela, y que ha sido y será siempre el amor más grande de mi vida”.

La lista de las canciones que incluye este disco es: 1.- “1988” (Intro), 2.- “Cambio Di Rotta 2.0”, 3.- “Sabes que”, 4.- “Que idiota”, 5.- “Canadair”, 6.- Libre y Si Quiero”, 7.- “Mi Casita Blanca”, 8.- “Solo un Perro Ladra”, 9.- “Che Idiota”, 10.- “Canadair” (Spanish Version) y 11.- “Solo tú” (Outro).

El álbum fue publicado por 8P Music Sris, Usagi Ya Publishing, Senti Music. El mix es de Marco Borsatti. La masterización corrió a cargo de Pietro Caramelli. Fue grabado en NDA Studios en Roma, Italia. Es distribuido por Sony Entertainment Italy S.r.l.