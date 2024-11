Fortalece El Buen Fin negocios y empleo de la ciudad de Puebla

– _Más de la mitad de quienes trabajan en el sector comercio en Puebla, son mujeres

Desde Puebla

Puebla, Pue.- Estrategias de activación económica como El Buen Fin fortalecen la oferta de productos de los 42 mil 880 comercios establecidos y a sus 223 mil 069 trabajadores, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación Empleo (ENOE), operan en el municipio de Puebla, consideró el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas.

Por estas cifras, subrayó, este sector es el que más empleos genera en la ciudad de Puebla y que agregó, que también es relevante porque el 50.5 por ciento de ellos son ocupados por mujeres, fuerza laboral reconocida por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib.

En este sentido, Oropeza Casas llamó a las y los poblanos a contribuir al fortalecimiento de éstos, con sus compras y consumo responsable los próximos días 15, 16, 17 y 18 de noviembre de El Buen Fin, para lo que agregó las siguientes recomendaciones:

1. Haz una lista de tus compras: antes de buscar ofertas, prepara una lista de los productos o servicios que realmente necesitas.

2. Elabora un presupuesto: gasta sin descapitalizarte para cubrir temas prioritarios.

3. Evita compras impulsivas: mantente enfocado en la lista y evita desviarte hacia compras innecesarias.

4. Compara precios: visita tiendas, observa y compara precios antes de comprar.

5. Usa tarjetas de crédito con responsabilidad: Si planeas pagar con tarjeta de crédito, verifica que uses una tarjeta con una tasa de interés razonable y no te olvides de pagar tus deudas puntualmente.

6. Lee bien antes de firmar: todos los contratos deben contener una cláusula para que tú decidas si quieres o no recibir publicidad.

7. Compra en páginas seguras: verifica que el sitio de internet cuente con las letras “https” en la barra de estado, un candado y un certificado vigente.

8. Consulta a la PROFECO y su Monitoreo de Tiendas Virtuales: revisa la lista de sitios confiables y verificados por las autoridades para hacer tus compras.

9. Denuncia actos de extorsión: mantente atento y no te dejes sorprender por quienes buscan aprovechar el momento y buena voluntad de los compradores.

10. Consume lo hecho en Puebla: busca y valora los artículos hechos por productores y artesanos locales.