Entrevista exclusiva con Dani Ribba, quien platica de “Concepto Zer0”, su nuevo álbum

Cuenta con colaboraciones de LIT Killah, AFTER y Awesone Pierre

Por Mino D’Blanc

Dani Ribba lanzó “Concepto Zer0”, su segundo disco, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Para el artista argentino, este disco que tiene influencias desde rap hasta el R&B representa el inicio y nada en simultáneo.

Cabe mencionar que “Concepto Zer0” está integrado por siete canciones que son 1.- “Rap & B”, 2.- “Not for sale”, 3.- “Intocable”, 4.- “En donde” Feat. LIT Killah y AFTER, 5.- “En nada” Feat. Awesome Pierre, 6.- “Me gustas tú” y 7.- “Tengo lo que tengo” Feat. AFTER.

Para este proyecto, Dani Ribba trabajó con un equipo de productores de primer nivel como Brian Taylor, AFTER, Awesone Pierre y Hielo. De hecho, Taylor estuvo a cargo de las mezclas y el mastering del disco. La portada fue realizada por Kobrarissimo y es arte visual que complementa la propuesta conceptual del disco, que fue producido y editado por Tierra y Popartdiscos.

Platicamos con Dani Ribba, gracias a las finas atenciones del licenciado Alejandro Contreras Pérez, de Sony Music.

MD’B: Eres un referente en Argentina y en otros países, del tipo de música que tú compones e interpretas. ¿Qué representa para ti?

DR: Para mí es un honor junto con colegas de mi generación poder quizás llevar la bandera por el mundo, representar al país y que para siguientes generaciones también servir de inspiración y motivación de mostrar que se puede, que nosotros también con toda mi generación venimos de la nada, de rapear en la plaza y hoy en día nos escuchan en México por ejemplo y es una locura.

MD’B: ¿Por qué le llamas “Concepto Zer0” y el cero con “z”?

DR: La forma de escribirlo fue más que nada para hacerlo más disruptivo, pero trato un poco con “Concepto Zero” de romper un poco con las formas convencionales, con los parámetros, con lo conceptual. Es como cuando me pongo a hacer un álbum musical y trato de no ponerle barreras y que el concepto que no sea concepto, lo cual me permite navegar en distintas olas musicales.

MD’B: ¿Cómo se dio a que el nombre también esté conformado por cuatro ceros?

DR: Es como la referencia al nombre con letras, y bueno, usando un poco la numerología me gustaba cómo quedaba con lo estético y también con lo visual del proyecto, entonces siento que el cero es también como un número que da inicio a todo, así que me pareció bueno también usarlo ahí como punto de partida.

MD’B: Al hablar de numerología, ¿te refieres también a latitudes no solamente del mundo, sino a las latitudes de los cuatro puntos del ser humano?

DR: También. El cero es un número que traspasa por muchos lados y le encontramos muchos significados que coincidieran con lo que estábamos pensando con el proyecto y bueno, fue tino también porque nada estaba planeado y el nombre fue lo último que salió.

MD’B: ¿Cómo te surgió la frase de “marca el inicio y nada es simultaneo”?

DR: Me surge más que nada de eso, del cero, de lo que simboliza el cero que es el primer número que arranca todo y lo que da inicio a lo que sigue, entonces para mí es eso, como un inicio, como una etapa que al final significa muchas cosas y al final no, porque no tiene concepto. Como el nombre del álbum, el concepto sin concepto, entonces fue como una redundancia que me gustó cómo sonaba.

MD’B: ¿Cómo te surgió la idea de fusionar tantos géneros?

DR: Surge un poco del rap. Yo vengo del rap y el freestyle, sobre todo lo improvisado y con este proyecto como que quería que la base fuera eso, el principio, como yo empecé y la verdad que el freestyle es una herramienta que al saber improvisar te da mucha facilidad para eso, para incursionar en distintos ritmos variados, y también siento que fue un poco de lo que me referencia, de los samplers que usé un poco, de lo nacional también, y nada, uno va adquiriendo distintos gustos musicales que después los une en su proyecto.

MD’B: ¿Cómo se dieron las colaboraciones?

DR: La verdad que se dio muy natural. Yo empecé el proyecto e hice todas las canciones solo, en colaboración también con los distintos productores para encontrar sonidos diferentes, y después las colaboraciones con LIT Killah por ejemplo, que somos amigos desde hace mucho y hace rato que queríamos hacer juntos una canción y yo sentía que tenía esa canción que le calzaba a él y surgió. De entrada, era como el proyecto, la idea de hacerlo en solitario y terminamos jugando con LIT que representa lo mismo que yo.

MD’B: ¿Qué les aprendes a los artistas que colaboraron en este disco y qué consideras que les pudiste haber aportado tú?

DR: Es una energía ahí que se intercambia en el estudio. eso está buenísimo y de hecho, conocí a muchos productores en este proyecto también con quienes no había trabajado y sin duda que se aprende mucho; cada uno en el trabajo tiene una visión distinta, sabe distintos programas, sabe distintos sonidos, cada productor se cataloga más en un género que otro, entonces de cada productor le aprendí bastante. La verdad, fueron dos meses de sesiones en los cuales evolucioné bastante creo, y siento que también aporto y como te digo, esto del freestyle está de lo más improvisado, lo descontracturado del proyecto también fue divertido a la hora de hacerlo con los productores.

MD’B: ¿Qué representa México para ti y cuándo estarás en nuestro país?

DR: Sinceramente México es de mis países favoritos, sin duda, y significa mucho. Yo desde los 19 años hacía competencias de freestyle y mi primer viaje afuera de mi país fue a México y la gente me recibió de una manera muy distinta, con mucho cariño, te estoy hablando de hace 5 años y voy todos los años porque la verdad que me encanta. El público allá es muy cálido y tienen unas costumbres muy lindas.

MD’B: ¿Con qué artista mexicano sea mujer, hombre o agrupación, te gustaría hacer una colaboración y por qué?

DR: Me gustan muchos grupos de allá. Los Ángeles Azules clásico, de hecho, escuchaba mucho cumbia de chico, muchos corridos también. Soy amigo de Jaziel que hace corridos tumbaos y es un chico ahora que la rompe; me gusta mucho el hip hop obviamente, Santa Fe Klan, Gera Mx, Alemán; siento que hay mucho hip hop sobretodo en México y sin duda que quiero hacer alguna colaboración con algún artista más del género urbano del rap.

MD’B: De todos estos artistas que mencionas, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración y por qué?

DR: La verdad me gustaría hacerla con Santa Fe Klan, siempre lo digo. Nos seguimos y hemos intercambiado un par de veces mensajes. Siento que conectaría también bastante con la onda, con el estilo que estoy haciendo ahora de música.

MD’B: ¿Harías alguna canción con mariachi ya sea conservando el género del mismo o fusionándolo con otro u otros géneros?

DR: Yo creo que sí, sin duda. No sé si hacer una canción con mariachi así como de una, o algo más sampleado, siempre llevándolo un poquito al rap que bueno, no me puedo despegar; aunque me vaya para otros géneros siempre le metemos ese toquecito.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿cuál es el sello que te diferencia de todos los demás artistas de tu género, de tu estilo y por qué?

DR: A mí siempre me gustó como sonar crudo, es decir, en el lado más sincero, lo más genuino. Eso es lo que siento que diferencia a mí de todos los demás artistas. También lo que diferencia a todos los artistas unos de los otros es la identidad, autenticidad; el estilo que a mí me caracteriza es eso, la sinceridad, la forma de decir las cosas.

MD’B: ¿Cómo cierras el 2024 y cómo viene el 2025 para ti?

DR: La verdad que a full el 2024. Ahora salió “Concepto Zer0” que es solo una parte; ahora vamos a sacar otra parte seguramente a principio de año, así que vamos a estar terminando eso. Tenemos un show ahora acá en Buenos Aires (Argentina) y después armaremos el tour para ir para México y a varios países más.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

DR: Que muchas gracias por el apoyo. Ahí en Puebla, la gente, siempre que voy la paso increíble, que espero que estén disfrutando el “Concepto Zer0” como yo cuando lo hice y que nos vemos pronto ahí para disfrutar el show.