Claudia Sheinbaum arrmetió contra el INE por pedir más presupuesto en 2025 que este año

Caso de seudo psicóloga en Puebla es de salud y grave, acusó

María Huerta

Para Claudia Sheinbaum, el caso de Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, es un tema de fraude, vinculado con salud, muy grave.

Abundó que tanto la SEP y Salud trabajarán en mejorar la plataforma para verificar cédulas profesionales.

Por otra parte, de nueva cuenta Claudia Sheinbaum arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE), que no es justificable el presupuesto para el próximo año, “es más en el 2025 que el del 2024”.

“Estamos hablando de 39 mil millones de pesos, lo que están pidiendo, ahora, va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial, pero, a diferencia de las elecciones del 2024, no hay financiamiento especial a partidos políticos, no se da dinero a campañas de jueces, magistrados, ministros, no hay recurso público para campañas”.

Dejó en claro que las elecciones se pueden hacer sin tanto gasto.