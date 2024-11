Rivera Pérez ya no irá por la dirigencia estatal del PAN

María Huerta

El ex candidato a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, informó que ya no buscará la dirigencia estatal del PAN, toda vez que, de ganar Jorge Romero Herrera la presidencia nacional, tendrá un cargo en el CEN y la Comisión Permanente.

“Es un proceso en que yo no voy a participar, la verdad, no voy a opinar si hay o no temor”.

En entrevista, apuntó que el reto que tendrá el nuevo dirigente es la unidad y de reconstrucción del partido, para ser oposición y opción de los poblanos.

Respecto al método de selección que eligieron los comités municipales del PAN para elegir a la dirigencia estatal, aseguró que fue dentro de los reglamentos del partido.