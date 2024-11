¡Arranca Iluma Fest 2024!

Staff/RG

El Tec de Monterrey campus Puebla recibe la cuarta edición de este festival Puebla, Puebla 8 de noviembre 2024. – El festival de animación, ilustración y videojuegos por excelencia en Puebla ha arrancado. El Iluma Fest 2024 inició el día de hoy a las 9:40 de la mañana en el Centro de Convenciones dentro del Tecnológico de Monterrey campus Puebla.

Con la presencia de más de 300 alumnos y directivos de la institución, Chucho Calderón, “influencer” con más de 30 mil seguidores en redes sociales, dio la bienvenida al evento, y posteriormente, Viviana Ortiz, directora general del campus, brindó unas palabras para

los asistentes:

“Hoy, de nueva cuenta, se abre un espacio donde cada persona puede expresarse y aprender sin barreras. Cada artista que hoy nos acompaña, cada idea y cada creación nos recuerda el poder transformador del arte, un poder que impulsa comunidades, inspira a generaciones y contribuye a la creación de un mundo más inclusivo y enriquecedor.”Al terminar la inauguración, comenzó el evento “Meet and Greet”, en donde los medios de comunicación presentes y alumnos pudieron tener un momento para charlar con los

siguientes ponentes:

– Hyrum Osmond: animador y animador 3D con participación en películas como “Enredados”, “Moana”, “Frozen”, “Encanto”, entre otras.

– Travis Blaise: Animador 2D y artista de storyboard con participación en películas como “Lilo & Stitch”, “Mulan”, “Rey León”, entre otras.

– Mirelle Ortega: ilustradora y escritora infantil quien ha trabajado para Nick Jr.

La primera plática del evento fue impartida por Brendan Russert, quien platicó sobre su trayectoria en la industria creativa, donde destaca su participación en “Star Wars: Mandalorian”, “Thor: Love and Thunder” y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en Marvel. Además de pláticas, los asistentes al Iluma Fest también tendrán la oportunidad de asistir a talleres impartidos por los ponentes, firmas de autógrafos, e incluso, obtener una revisión a sus portafolios por parte de personas que se encuentran actualmente en la industria.

El evento tiene una duración de 3 días: viernes, sábado y domingo. Para revisar la agenda completa, visita ilumafest.com.

