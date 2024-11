Retiene “Pegajoso” Díaz cetro gallo ante Roura en estelar de LUX 047

Staff/RG

Se impone por nocaut en el Frontón México

El artemarcialista peruano, Juan “Pegajoso” Díaz, retuvo el título mundial de peso gallo de LUX Fight League, al imponerse por nocaut al poblano José Roura, en la pelea estelar de LUX 047 presentada por Préstamos Relámpago, Solidar y U Rent It en el Frontón México.

Con este resultado, Díaz logró su décimo tercera victoria en su carrera profesional, la cual también incluye una derrota y un empate. Además de que defendió con éxito por primera vez el cinturón de las 135 libras.

Por su parte, Roura Nieto sumó quinto revés en el ámbito de paga, en el que tiene además ocho éxitos y cero igualadas.

La pelea comenzó con un breve estudio de parte de ambos peleadores, siendo el monarca peruano quien tomó la iniciativa y conectó una seguidilla de patadas a la humanidad del mexicano, ante la atenta mirada de Daniela Modad, tercera sobre la jaula.

A continuación, Díaz llevó a la lona a Roura e intentó acabar la batalla con una “anaconda”, sin embargo, el oriundo de Tlatlauquitepec, Puebla, salió bien librado ante la sorpresa del público, que llenó el recinto capitalino y se dividió en el apoyo a los contendientes.

En el segundo asalto, ya con José lastimado de su pantorrilla izquierda producto de las patadas aplicadas por “Pegajoso” Díaz, quien aplicó un golpe bajo accidental a su oponente que detuvo por un momento el combate.

En el tercer episodio, con Roura ya lastimado del ojo y pómulo derecho, el oriundo de Lima, Perú, llevó al piso a su rival y antes de que acabara el round le propinó un rodillazo en la cara que solamente la campana salvó al mexicano de perder.

En el cuarto asalto, el combate se desarrolló en el piso con el sudamericano castigando cada vez más el ojo derecho de su rival, el cual ya no le permitió seguir en la batalla y perder la pelea de revancha, tras determinación del médico antes de iniciar el quinto round.

“Quise demostrar que soy bueno abajo y arriba, Roura es un gran exponente, puso todo el corazón, tuvimos una increíble batalla, es muy experimentado, un guerrero y ojalá le vaya bien en todo lo que haga”, expresó el peruano al finalizar el pleito.

“Si las ligas grandes no me llaman estoy listo para lo que sea, me enteré de que UFC va a venir a México, estoy listo, para lo que sea, gracias a este público por darme amor”, comentó el monarca de las 135 libras, que vistió pantaloncillo en color negro.

En la contienda coestelar, el capitalino Rodrigo “Kazula” Vargas (16-6-0) derrotó por sumisión al colombiano Alejandro “Noble” Cerquera (5-2-0) para quedarse con el cetro de mundial de peso ligero de LUX Fight League.

Por su parte, el capitalino Abdi “117” Iniestra (4-0-0) derrotó por decisión unánime al mexiquense Luis “Iron” Cabrera (7-7-0), en combate por las 125 libras.

Asimismo, el chihuahuense Luis Iván “Niño Azteca” Rodríguez (8-1-0) le ganó por nocaut al duranguense Sergio “Mono” Quintero (4-7-0).

Lo propio hizo el venezolano Mauricio “Hammer” Partida (9-0-0) al doblegar al chihuahuense Brandon “Polar” Uruchurtu (3-8-0), en pelea por las 130 libras.

Y en el combate que abrió la cartelera principal, el costarricense Jefferson “Cuijen” Vargas (5-1-0) se impuso por decisión unánime al capitalino Isaac “Güero” Samayoa (6-3-0).

La próxima función de LUX Fight League se desarrollará el próximo el 29 de noviembre en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando el monarca costarricense de peso mosca, Jorge Clavo, ponga en juego su cetro mundial ante el retador regiomontano Kike “Locote” González.