”A estas alturas, ya rebasamos el índice global de pendejadas…”

Una tras otra, derrota tras derrota, indisciplina tras indisciplina.

Una historia sin fin después de 16 jornadas jugadas en el presente torneo y 17 del anterior para sumar 19 puntos de 99 disputados para un 19 % de efectividad pasando por cuatro distintos directores técnicos durante el 2024.

Hasta el cansancio se ha hablado de los motivos reales por los que la franja se encuentra en este tobogán, sin embargo, a todo lo antes mencionado se le agrega ahora la indisciplina, la cual, de a poco se vuelve una constante.

Irónicamente el mejor jugador del Puebla, que no es otro que el Colombiano Luis Quiñones, es quien en las últimas semanas se ha visto inmerso en situaciones relacionadas con el alcohol. La primera en Monterrey, después de la visita de la franja a su partido contra los Tigres donde según trascendió sufrió un accidente automovilístico del cual no se hizo responsable y la semana pasada después del partido que ganó el equipo de la franja a las Chivas donde se le vio acompañado en las ‘Rapichelas’ de la Avenida Juárez de dos jugadores que, según trascendió, uno era Mares (a quien no ubico) y el otro el ‘Mozumbito’ Martínez, recién despedido de Tampico por indisciplina y donde América tuvo que pagar 500 mil dólares por concepto de indemnización, se podría argumentar que era sábado y día libre, lo cual es cierto, sin embargo lo que más llamó la atención es que el lunes siguiente no se presentó al entrenamiento, supuestamente por tener problemas familiares.

Aquí la pregunta lleva doble filo, ¿qué va a priorizar el DT José Manuel ‘Chepo’ de la Torre? ¿La disciplina al interior de la escuadra o se permitirá el libertinaje del mejor jugador del equipo a cambio de que le siga aportando a la escuadra camotera?

¿Cómo controlas a un jugador al que ni siquiera le paga la institución donde juega? Y si le pagas es una cantidad mínima debido a que el grueso del sueldo del jugador se 33 años lo pagan los Tigres de la UANL.

¿Qué pensará el resto de los jugadores si estas situaciones se toleran?

Y si no se toleran, corres el riesgo de deshacerte de tu mejor hombre en la cancha.

Vaya quilombo para el cuerpo técnico y la directiva.

A la franja le queda un solo partido para terminar la temporada, será en calidad de visitante el próximo fin de semana en la frontera frente a Xolos de Tijuana.

La gran duda radica en qué va a pasar una vez terminado el torneo, ¿vendrán cambios de fondo? ¿Sacarán las manzanas podridas del equipo? ¿Podrán indemnizar a los jugadores que tienen contratos vigentes y que no aportan absolutamente nada al club?

¿Estarán dispuestos a invertir en refuerzos?

Trascendió que de las cuatro ‘madams’ ya habrían salido dos y quedarían vivas dos, de las cuales una más estaría siendo despedida al final del torneo, precisamente la que tiene que ver con los medios de comunicación.

Si esto se confirma, se estaría dando un paso para dejar ‘chimuelo’ a Ro(b)a, quien a pesar de todo se mantiene vivo y dando guerra, agazapado con el administrador del estadio y el llamado ‘jorobado’ de Notre Dame, más el espanta pájaros ‘Chómpiras’ a quien sólo se le ve en las fotos del patrocinador de hamburguesas, en donde cobran las firmas de los jugadores a cambio de comprar un ‘Combo’ de Burgers.

Así las cosas con nuestra franja, una cueva de ladrones que tiene a la afición así tal cual la vemos.

CASA DEL ADOLESCENTE

Bonito evento se llevó a cabo el jueves pasado en la casa del adolescente donde la Presidenta del DIF Estatal, Doña Gaby Bonilla, junto con el Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, inauguraron, entre otras instalaciones como el edificio de la procuraduría de menores, una cancha de fútbol 7 para los jóvenes adolescentes.

Se contó con la presencia de algunos jugadores del Club Puebla, entre ellos la del arquero Iván ‘Araña’ Rodríguez y Pablo González además de una chica del equipo femenil llamada Alicia.

Se jugó una cascarita donde los chavos estuvieron felices y pudieron convivir con los profesionales de la franja.

Quiero resaltar la gran calidad humana que mostraron tanto Iván, Pablo y Alicia para convivir con estos jóvenes, a quienes les hicieron la tarde.

Más de dos horas estuvieron jugando y conviviendo con ellos por mutuo propio.

Debo reconocer que se critica lo malo, pero también debe uno ser justo en el comentario cuando las cosas se hacen bien.

Gran calidad humana demostraron de manera desinteresada, lo cual, se debe de aplaudir.

También estuvieron por parte de la directiva Ángel Catalina, Pedro Damián y Manolo Vega.

Tanto el Gobernador Sergio Salomón como la Sra. Gaby estuvieron abajo de la lluvia en el convivió lo cual le dio un sabor muy bonito al evento.

Pedro Gómez coordinó de manera estupenda el evento, el cual terminó ya por ahí de las 9 pm.

Felicidades a los chicos y chicas del DIF Estatal.

