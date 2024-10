Traicionados, atacados, amenazados, entre la espada y la pared…los trabajadores del Poder Judicial Federal

DEBATE

Traicionados por su charro sindical y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que, en los hechos, funge como “patrón”, amenazados desde el sexenio pasado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo y sin NINGUNA CERTEZA de que sus derechos laborales sean respetados, los 33 mil trabajadores del Poder Judicial siguen entre la espada y la pared.

No, no son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN) con sueldos mensuales de centenares de miles de pesos y prestaciones obscenas, tampoco se trata de jueces locales o federales acostumbrados a soltar supuestos delincuentes por razones más que sospechosas, como sucedió la semana con la liberación de presunta implicada en el doble homicidio en Plaza Artz: Genaro García Luna, PRIANRD y sus ex candidatos de DUDOSA reputación y la PREOCUPANTE omisión del TEPJF

Se trata de alrededor de 33 mil empleados sindicalizados del Poder Judicial Federal, más otros 20 mil de confianza, DE LOS QUE NADIE SE ACUERDA, absolutamente desprotegidos, porque el dizque secretario general de su organización gremial, Jesús González Pimentel, no es más que un típico “charrito laboral”; es decir, un sujeto con años en el cargo y totalmente PLEGADO al CJF: AMLO VS SCJN…el pleito que tiene como rehenes a 53 mil trabajadores del Poder Judicial

Y, como empleador, el CJF también se comporta como una AUTÉNTICA BASURA, como lo ratificó hace pocos 4 días, cuando volvió a ordenar levantar el paro de labores, lo que le valió el aplauso de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, aunque jueces y magistrados RECHAZARON dicha exigencia: Sheinbaum aplaude que el Consejo de la Judicatura Federal ordenara a juzgadores regresar a sus labores

CJF, YA SIN MÁSCARA

Compuesto por 7 miembros, Norma Lucia Piña (presidenta de la SCJN), Sergio Javier Molina Martínez, Eva Verónica de Gyvés Zárate (4T), Bernardo Bátiz Vázquez (4T), Lilia Mónica López Benítez, Celia Maya García (4T) y José Alfonso Montalvo Martínez, incluidos 3 cercanos al actual régimen político, desde principios de este mes el Consejo de la Judicatura Federal se quitó la máscara y se mostró como un promotor ABIERTO de la reforma judicial.

Así, ordenó a los empleados de dicho sector acabar con el paro de labores y apoyó la realización de la famosa “tómbola” con que la 4T inició la CONCRECIÓN de la reforma, lo que dio pie a que la propia Claudia Sheinbaum AMENAZARA con descuentos a los trabajadores que no regresen a sus cargos: Sheinbaum celebra orden de la CJF para reanudar actividades a trabajadores del Poder Judical; habrá descuentos

Durante la toma de protesta de la actual presidenta de México, llamó la atención que mientras AMLO y la titular de la SCJN no se vieron ni oyeron, su sucesora sí se saludaron, quizás con más entusiasmo del que cabría esperar entre dos actores políticos que, presuntamente, defienden posiciones contrarias en el asunto de la reforma judicial: Así fue el saludo de Sheinbaum a Norma Piña

En este contexto, no ha pasado desapercibido para la base laboral del PJF que, quizás, el que los integrantes del CJF tiraran sus máscaras y mostraran cartas a favor de la reforma judicial tenga alguna relación con dicho saludo entre Norma Piña y Claudia Sheinbaum y lo que, tal vez, se hayan dicho esos breves momentos.

REDUCCIÓN SALARIAL, QUITA DE PRESTACIONES Y HASTA DESPIDOS INJUSTFICADOS, TEMORES DE LOS TRABAJADORES

El pasado lunes 21, trabajadores del PJF realizaron una reunión sindical, para continuar el paro y protestas, además, jueces decidieron instalar su propia “mañanera”, contrarrestar los mensajes desde palacio nacional y revertir el entreguismo del Consejo de la Judicatura Federal, que apoyó la tómbola con la lista de jueces y magistrados con que la 4T comenzó la EJECUCIÓN de su reforma judicial, pese a que había órdenes legales de no hacerlo: La tómbola judicial

Están justificados los temores entre la base trabajadora del PJF, porque dentro de ese sector se maneja que pueden sufrir reducción salarial, quita de prestaciones y hasta despidos injustificados con los “nuevos” jueces y magistrados, que incluso, podrían tener la “FACULTAD” de cesar a quien quieran y colocar a sus favoritos, como lo demuestra el caso de la ministra morenista Lenia Batres, que es la que cuenta con más colaboradores y, al mismo tiempo, quien resuelve menos asuntos: Batres, la ministra con más colaboradores y la que resuelve menos asuntos

Hasta ahora, ni el supuesto “representante sindical”, Jesús González Pimentel, ni el CJF, el pleno de magistrados de la SCJN y mucho menos el propio gobierno federal ha dado garantías de permanencia, prestaciones y/o de respeto a sus plazas a los empleados sindicalizados y de confianza de dicha instancia.

Por el contrario, desde Palacio Nacional los trabajadores reciben mensajes preocupantes, beligerantes, que inclusive anexan la exigencia al CJF e que se les descuenten sueldos si se niegan a regresar a laborar: “Tienen que regresar a trabajar”; Sheinbaum pide descuentos para trabajadores del PJF, tras levante de paro