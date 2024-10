¡El Madrid planta al Balón de Oro al conocer que ganará Rodrigo!

AS MÉXICO

El club cancela la expedición y no estará en la gala. “Balón de Oro y UEFA no respetan al Madrid; y el Madrid no está donde no se le respeta”, se transmite.

El Madrid está en shock. Y en cólera. Porque conviene empezar por lo más importante: el modus operandi del Balón de Oro, este año, estaba siendo diferente al de anteriores; no se producían filtraciones, no se estaba sabiendo nada. Hasta superado el medio día, cuando comenzó a gotear información. Poco a poco. Y ligeramente superadas las 14:30h, el bombazo: Vinicius no va a ganar esta noche, será para Rodrigo. Una noticia que ha hecho al club ponerse al rojo vivo y decidir, rotundo, ni tan siquiera acudir a la gala. El entorno del brasileño ya sabe que no va a ganar. Y no viajará nadie. Tampoco Butragueño. Plantón histórico.

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro y UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, se transmite desde dentro. Muy dolidos. Contundentes. El entorno de Vinicius dice no entender nada, estar totalmente desubicados. Sin comprender la decisión. El malestar es absoluto, con pocos precedentes. Consideran que se ha decidido en base a unos intereses ajenos a los futbolísticos para elegir al ganador y se ha optado por no viajar. Sin medias tintas.

Había más nominados

No todo giraba en torno a Vinicius, aunque iba a ser el main event, claro. Ancelotti está nominado a mejor entrenador (va a ganar), Lunin para el Yashin (no va a ser vencedor) y al Kopa, Arda Güler (no se contaba con nada en esta categoría). También está nominado el club a mejor equipo de la temporada (va a ganar). Nada, ni tan siquiera Butragueño acudirá para recoger alguno de estos dos premios. La idea es, precisamente, que se nombre al club… y nadie suba al escenario. Esa imagen. Porque toda la expedición se ha cancelado. C’est fini.

¿Quién vota? 100 periodistas

Son 100 periodistas de las 100 naciones mejor rankeadas según FIFA los encargados de realizar la votación, habiendo escogido, previamente, las redacciones de L’Équipe y France Football a los 30 nominados. Cada jurado vota a diez jugadores, otorgando diversos puntos: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1, respectivamente. Se suma todo y el que más tenga, gana. Sencillo. Pero subjetivo, claro. En caso de empate, los jugadores se separan por el número de votos del primer puesto; si se mantiene, por el segundo puesto; en caso de seguir igualados, por el tercero. Y así sucesivamente. Se valora la temporada, no el año natural.

¿Y qué se valora? Tres criterios: rendimiento individual, rendimiento colectivo y Fair Play. Así lo explica L’Équipe: “El Balón de Oro es un premio individual. El criterio número 1 es el desempeño individual y el carácter resolutivo e impactante de los contendientes. Dado que el fútbol sigue siendo un deporte colectivo, el criterio número 2 se centrará en el rendimiento colectivo y el récord acumulado durante la temporada. Finalmente, el criterio número 3 se referirá a la clase del jugador y su sentido del juego limpio. Porque dar ejemplo también cuenta”. La decisión, por tanto, la han decantado 100 periodistas de 100 países; no UEFA, ni similares.

Ganará Rodrigo

Esta noche será la de Rodrigo. Aunque desde la organización no se confirma nada, son fuentes del Real Madrid las que confirman que a ellos, ya les ha llegado. El español ya está en París: entró en el hotel con una capucha, evitando los focos y caminando con muletas (continúa recuperándose de la rotura de cruzado). Se proclamará vencedor esta noche, aupado por su espectacular Eurocopa, por la que fue elegido MVP. Y se convertirá en el cuarto español que gana el trofeo: Luis Suárez (1960), Alexia Putellas (2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (2023). Segundo masculino, acabando con una sequía de 64 años. En 2010, Iniesta quedó segundo (ganó Messi) y en 2001, Raúl (ganó Owen). La de hoy será una noche memorable para el fútbol español.

Pero, a la vez, dolorosa en Valdebebas. Rodrigo era el segundo candidato en las quinielas, apuntando todo a Vinicius. Pues se ha producido ese sorpasso que tanto temían. Desde los últimos mensajes, no se transmite nada más. Silencio sepulcral. Pero se percibe un enfado mayúsculo. Con pocos precedentes. Y el mundo se quedará sin ver lo que el club tenía preparado: que Ronaldo Nazário (ganador en 1997) subiese al escenario y fuese quien entregase el premio a Vinicius. No sucederá. Ningún avión del Real Madrid despegará hoy rumbo a París. Ningún representante de club estará en la gala. Nada. Nadie. Plantón histórico en un lunes, sin oro.