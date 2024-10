GP de México 2024: cifra de asistencia récord en el sábado de calificación

Excelsior

La jornada del sábado del Gran Premio de la Ciudad de México 2024 superó los números del 2023 con un aumento en la cifra de asistencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, esto en un día complicado para el piloto local Sergio Perez.

Checo Pérez quedó eliminado en la Q1 de la sesión de calificación luego de no encontrar el ritmo en las frenadas desde la tercera práctica. El integrante de Red Bull Racing acato su eliminación en el puesto 18 a no tener el balance correcto en los frenos, lo cual lo llevó a no tener la confianza para mejorar su vuelta.

La organización del Gran Premio de México, encabezada por CIE, informó de una asistencia de 142 mil 951 personas en la jornada del sábado para presenciar la tercera práctica y la sesión de calificación que ordenó la parrilla para la carrera del domingo.

Los aficionados que asitieron el sábado presenciaron la pole position del español Carlos Sainz seguido por Max Verstappen.

La cifra del sábado del Gran Premio de México 2024 representó un aumento respecto al año anterior cuando se dieron cita 141 mil 673 personas, lo que fue un récord para la jornada previa a la carrera.