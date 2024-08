Diputado morenista acude a la FEMEXFUT para pedir justicia

EL VALLE

El diputado local de Morena en Coahuila, Antonio Attolini Murra, acudió a las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca para entregar de manera personal una carpeta de investigación a esta institución, la cual contiene una denuncia de hechos contra el Presidente Municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda, quien se ha negado a compartir información sobre los hechos donde falleció una aficionada del Monterrey en las inmediaciones del Estadio de futbol TSM.

Antonio Attolini Murra pretende llegar hasta las últimas instancias con la finalidad, no solo de que se esclarezcan los hechos, sino con la firme intención de que no sucedan una vez más, ni en un estadio, ni fuera del mismo y mucho menos en el municipio de Torreón.

Al acercarse a la Federación Mexicana de Futbol, pretende informar sobre la negativa del alcalde, Román Alberto Cepeda, de cooperar con las investigaciones, pues el diputado morenista afirmó que el servidor público califica a la información como clasificada, por lo que no la ha compartido.

El diputado morenista afirmó que muy probablemente existieron irregularidades en la aplicación del Protocolo “Estadio Seguro” de la Liga MX, lo que representa un acto de posible negligencia tanto de la autoridad municipal, como por parte de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), por lo que se acercó a la institución para dar continuidad al hecho donde una mujer regiomontana perdió la vida y varios asistentes más resultaron heridos por ser arrollados por una camioneta al término de un partido entre Rayados y el Club Santos Laguna.

Desde hace 7 meses, el diputado le ha dado seguimiento al caso, pero se ha visto imposibilitado por no contar con la información suficiente, misma que ha pedido en más de una ocasión al Ayuntamiento que preside Román Alberto Cepeda, hecho por el cual se vio obligado a acudir al área jurídica de la FEMEXFUT para entregar una carpeta y dar cuenta de lo sucedido.

“Desde ese día hasta hoy, he solicitado que se nos brinde la información para conocer los protocolos de actuación de ese protocolo, para poder saber y construir garantías de no repetición para que esto no vuelva a suceder, el problema es que el Ayuntamiento de Torreón está obligado a colaborar y se ha negado, por esto es que me presento, pues ellos han reservado la información como clasificada, no conocemos tiempo, lugar, hora, momento responsable, número de operativos, no significa que no exista, porque para que exista un partido de futbol debe haber un protocolo”, comentó el diputado.

El diputado reveló que es aficionado al futbol y ese día acudió al juego, por lo que está preocupado y tiene la firme intención de garantizar a los ciudadanos, para estos acudir al Territorio Santos Modelo de manera segura, al tiempo, reveló que ha tenido acercamientos con altos mandos de la FEMEXFUT, con quienes adelantó se encuentran trabajando para generar una reforma en cuanto a la ley de espectáculos, para que los aficionados estar tranquilos de que acudirán a un evento y regresarán sanos y salvos a casa.

Por lo pronto, espera que el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pueda colaborar con la investigación, a quien hace un llamado para tener conciencia y ocuparse en la seguridad de todos los ciudadanos de la demarcación.