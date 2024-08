Pst Art: Art & Science Collide, a inaugurarse por el Getty el 15 de septiembre de 2024, incluye a artistas mexicanos como Porfirio Gutiérrez, Carlos Barrera Reyes y Pola Weiss

Staff/RG

Más de 70 instituciones culturales en todo el sur de California presentarán exposiciones y programas temáticamente vinculados en una exploración regional de cinco meses sobre las intersecciones entre el arte y la ciencia

Getty apoya el evento de arte más grande de Estados Unidos con más de USD $20 millones en subvenciones

PST ART (antes conocido como Pacific Standard Time), el evento artístico más grande de Estados Unidos, regresa en su tercera edición el 15 de septiembre de 2024, y en esta ocasión atraerá al público de todo el sur de California con el tema Art & Science Collide (El arte y la ciencia colisionan). Con el apoyo de casi USD $20 millones en subvenciones por parte del Getty, docenas de organizaciones culturales, científicas y comunitarias presentarán durante cinco meses más de 70 exposiciones que conllevaron extensa investigación y un extraordinario conjunto de programas públicos, todos ellos dedicados a explorar las intersecciones entre el arte y la ciencia en el pasado, en el presente y en un futuro imaginable. Los temas de esta iniciativa sin precedentes abarcan desde la biotecnología hasta la agricultura sustentable, desde las cosmologías antiguas hasta la ciencia ficción indígena y desde la inteligencia artificial hasta la justicia medioambiental.

Equipos de curadores, científicos y artistas han dedicado años a la investigación y la organización de exposiciones con el apoyo de las subvenciones del Getty. El número total de artistas en la exposición actualmente asciende a 800, quienes representan desde el arte mesoamericano hasta el arte contemporáneo mexicano. Entre los artistas mexicanos que se presentarán en PST ART se encuentran Porfirio Gutiérrez, Marcela Armas, Tania Candiani y Carlos Barrera Reyes.

“Cuando llegué al sur de California, me impresionó el entusiasmo y el orgullo que la comunidad sentía por PST ART”, comenta Katherine E. Fleming, presidenta y CEO de J. Paul Getty Trust. “Y cuando viajé al exterior, PST ART era la iniciativa del Getty a la que todos atribuían el mérito de haber consolidado a Los Ángeles como capital cultural del mundo en el siglo XXI. Estoy orgullosa del compromiso del Getty de continuar estas colaboraciones interdisciplinarias a gran escala que, además de generar conocimientos nuevos y atraer a un público amplio, establecen a PST ART como una iniciativa con financiamiento periódico y una nueva edición cada cinco años”.

Daniela Lieja Quintanar, curadora en jefe y subdirectora de programación en REDCAT, afirmó: “CalArts y REDCAT se alegran de contribuir a este nuevo PST ART con una exposición y una serie de performances que amplían la conversación actual sobre inteligencia artificial para agregar perspectivas cruciales, incluyendo formas de vida especulativas para un sistema biotecnológico cooperativo del colectivo Interspecifics, ubicado en México. Cuando el arte y la ciencia trabajan juntos, pueden practicar un futuro transformador para nuestra sociedad, y lo mismo puede suceder con las instituciones culturales si colaboran como lo hacen en PST ART”.

Las exposiciones se complementarán con una serie de programas públicos que abarcarán desde comisiones de artes escénicas vanguardistas hasta el lanzamiento de cohetes y desde iniciativas científicas comunitarias y proyectos artísticos participativos hasta un festival gratuito de arte y ciencia al aire libre para la familia. PST ART es una iniciativa del Getty. Los principales patrocinadores de PST ART son Bank of America, Alicia Miñana & Rob Lovelace y el Getty Patron Program. Simons Foundation también ofrece apoyo adicional.

Lo más destacado de la exposición

La amplia variedad de materiales artísticos que se presentarán en Art & Science Collide consisten en dibujos aborígenes antiguos de Australia; vasijas y textiles mesoamericanos; libros islámicos iluminados de la Edad Media; pergaminos chinos; pinturas del Romanticismo británico del siglo XIX; pinturas y esculturas abstractas estadounidenses de mediados del siglo XX; arte sudamericano de los años 60 y 70 realizado en computadora; instalaciones contemporáneas y arte multidisciplinario, así como una variedad videos y películas.

Exposiciones con participaciones de talento mexicano:

LACMA: We Live in Painting: The Nature of Color in Mesoamerican Art (Vivimos en la pintura: La naturaleza del color en el arte mesoamericano)

La exposición del LACMA explora la ciencia, el arte y la cosmología del color en Mesoamérica y presenta más de 200 obras de arte indígenas ancestrales y contemporáneas, incluyendo piezas de los artistas contemporáneos Carlos Barrera Reyes y Porfirio Gutiérrez.

La exposición y su catálogo siguen dos líneas interconectadas de investigación, análisis técnico y de materiales y concepciones indígenas de arte e imagen, a fin de abarcar toda la riqueza del color en el centro de las cosmovisiones mesoamericanas.

Museum of Latin American Art (MOLAA): ARTEONICA*: Art, Science, and Technology in Latin America Today (ATREONICA*: Arte, ciencia y tecnología en América Latina)

ARTEONICA* explora la historia y el presente del arte electrónico de Argentina, Brasil, Chile, Perú y México dentro de un contexto más amplio del pensamiento conceptual, histórico y geopolítico, con obras de más de 20 artistas, incluidas Pola Weiss, Marcela Armas y Tania Candiani.

REDCAT: All Watched Over by Machines of Loving Grace (Observados por las máquinas de la gracia amorosa)

Un proyecto artístico multidisciplinario que aborda la IA desde las perspectivas BIPOC, feministas, no occidentales y no binarias, All Watched Over by Machines of Loving Grace incluye la participación de Interspecifics, el colectivo de investigación artística independiente con sede en México.

Fowler Museum: Sangre de Nopal/Blood of the Nopal: Tanya Aguiñiga and Porfirio Gutiérrez in Conversation (Sangre de Nopal: Una conversación entre Tanya Aguiñiga y Porfirio Gutiérrez)

Sangre de Nopal es un proyecto de múltiples exposiciones que examina la intersección del arte y la ciencia dentro de la diáspora indígena oaxaqueña. Dos de los principales artistas del proyecto que formaron parte de un equipo de investigación interdisciplinario, Tanya Aguiñiga y Porfirio Gutiérrez, se presentarán en una exposición de nuevas comisiones y obras existentes junto a los textiles oaxaqueños de la colección Fowler.

Mingei International Museum: Blue Gold: The Art and Science of Indigo (Oro azul: El arte y la ciencia del índigo)

Blue Gold combina ciencia, artesanía e historia para explorar el complejo pasado y presente de este color. La belleza y omnipresencia del índigo han eclipsado las realidades desagradables de su cultivo y manufactura, incluyendo el trabajo forzado y la contaminación, así como su asociación con el colonialismo y la esclavitud. La exposición destaca el papel que desempeñan la botánica, la química, la medicina, la ecología y la economía en el cultivo del índigo. Artesanos y artistas contemporáneos que trabajan con índigo, incluido Porfirio Gutiérrez, abordan preguntas sobre la sostenibilidad del índigo, sus legados problemáticos y las alternativas tecnológicas al procesamiento manual.

Self Help Graphics & Art: Sinks: Places We Call Home (Sumideros: Lugares que llamamos hogar)

Sinks: Places We Call Home destaca las disparidades medioambientales creadas por las fábricas en dos comunidades ubicadas cerca de Self Help Graphics: la planta de baterías Exide en Vernon y la antigua planta Athens Tank Farm (Exxon Mobil) en Willowbrook. Las artistas Maru García y Beatriz Jaramillo, que radican en Los Ángeles, se encuentran conduciendo un estudio basado en datos que revela las prácticas dañinas del pasado y el presente y su impacto a largo plazo en las personas y el medio ambiente. Sinks busca difundir las voces y las historias de las personas de estos barrios, informar sobre la contaminación del suelo y trabajar hacia soluciones alternativas.

Acerca de PST ART: Art & Science Collide

El evento de arte insignia del sur de California, Pacific Standard Time (ahora, PST ART), regresa en septiembre de 2024 con más de 60 exposiciones de museos y otras instituciones de toda la región, cada una dedicada a explorar las intersecciones entre el arte y la ciencia, tanto pasadas como presentes y futuras. Docenas de organizaciones culturales, científicas y comunitarias se unirán a la última edición, PST ART: Art & Science Collide, para compartir investigaciones innovadoras, brindar experiencias inolvidables al público y generar nuevas formas de entender nuestro mundo complejo.

PST ART: Art & Science Collide es la continuación de Pacific Standard Time: LA/LA (septiembre 2017–enero 2018) y Pacific Standard Time: Art in L.A. 1945–1980 (octubre 2011– marzo 2012). PST ART es una iniciativa del Getty. Los socios principales son Bank of America, Alicia Miñana & Rob Lovelace y Getty Patron Program. El socio primordial es Simons Foundation. Para más información sobre PST ART: Art & Science Collide, visite pst.art

Los artistas Porfirio Gutiérrez y Tanya Aguiñiga sostienen sus tejidos frente a sus caras en un monte cercano a la ciudad natal de Gutiérrez en Teotítlan del Valle, Oaxaca. Foto: Javier Lazo Gutiérrez.

Matrix Vegetal, 2021/22, Patricia Domínguez. Comisionado por Screen City Biennial y Cecilia Brunson Projects. Instalación en Macalline Art Center, Beijing. ©Patricia Domínguez.