AMLO anuncia sorteo de Lotería el 15 de septiembre; premios son casas, joyas y relojes

MILENIO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 15 de septiembre se celebrará el Sorteo Especial de la Lotería Nacional, en el que se van a rifar premios como casas, joyas y relojes, con un valor total de 252 millones de pesos.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario dijo que en este sorteo se van a rifar todos los premios hasta que haya un ganador.

“Es para el 15 de septiembre, los premios son casas, so 40 millones, casas, relojes, joyas y reintegros. Pero tiene una novedad este sorteo, de que todos los premios se van a entregar, si no sale a la primera, no va a quedar nada y todo es del Indep, las casas, pero legales, las casas y joyas, todo para seguir ayudando al a gente”, destacó.

El sorteo especial rifará casas, autos, 40 millones de pesos en premios en efectivo, además de relojes y joyas. También se entregarán reintegros.

Según el presidente López Obrador, todos estos recursos provienen del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.