Se invita a la tercera lectura masiva de escritoras mexicanas 2024

El Colectivo de Mujeres Escritoras Potosinas y Letra Púrpura Editorial, convocan a todas las mujeres escritoras mexicanas a participar en la Tercera Lectura Masiva de Escritoras Mexicanas 2024 y a la publicación de la Antología de Escritoras «Voces en el desierto», vol.

III. Con el fin de visibilizar, conocer y reconocer la obra de las mujeres escritoras mexicanas. Las categorías que podrán participar son de poesía, narrativa y dramaturgia. La lectura se llevará a cabo los días viernes 15 y sábado 16 de noviembre de 2024, en modalidad presencial para el estado de San Luis Potosí y virtual para el resto del país; en conmemoración del Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz y el Día Nacional del Libro. Las sedes presenciales de las lecturas se estarán anunciando próximamente. Todos los gastos de traslado correrán a cargo de cada participante.

Bases:

1.- Podrán participar todas las escritoras mayores de 18 años.

2.- Ser mexicana.

3.-Tener una publicación con cualquier sello editorial, autopublicación, colaboración en fanzines, revistas electrónicas e impresas. (No aplica para los municipios del Estado de San Luis Potosí).

De la participación:

4.- En la categoría de poesía, deberán enviar de 1 a 3 poemas con una extensión máxima de 4 cuartillas en total, letra garamond a 12 puntos con un interlineado de 1.5.

5.- En la categoría de narrativa, deberán enviar de 1 a 2 cuentos, o un fragmento de novela con una extensión máxima de 6 cuartillas en total, letra garamond a 12 puntos con un interlineado de 1.5.

6.- En la categoría de dramaturgia, deberá enviar de 1 o 2 fragmentos de alguna escena, con una extensión máxima de 6 cuartillas en total, letra garamond a 12 puntos con un interlineado de 1.5.

7.- Las propuestas deberán presentarse en hoja tamaño carta en archivo pdf o doc.

8.- La temática será libre.

9.- La propuesta puede ser inédita o en su caso estar libre de derechos o no estar sometida a alguna otra convocatoria.

10. En la propuesta deberá anexarse una breve semblanza de la autora, que incluya el lugar y fecha de nacimiento, que no rebase las 10 líneas y una fotografía con una resolución de alta calidad.

Selección:

11.- Las participantes seleccionadas para la Tercera Lectura Masiva, serán confirmadas por vía correo electrónico, y se publicarán los nombres de las participantes seleccionadas en nuestras redes sociales en la página de Facebook: Lectura Masiva de Escritoras, en el mes de septiembre. Las participantes seleccionadas para la publicación de la Antología volumen III, serán anunciadas vía correo electrónico y en nuestras redes sociales en el mes de octubre.

Envío de propuestas:

12.- Podrán enviar sus propuestas en el siguiente enlace: https://forms.gle/KJaMHbi25SKMhFXc8 desde el día de la publicación de la convocatoria, hasta el 30 de agosto hasta las 11:59 p.m.

13.- La aportación para la publicación de la antología será de $400 pesos mexicanos, correspondientes a 2 libros por autora seleccionada y el envío por servicio postal mexicano al lugar de su residencia.

14.- Todas las propuestas se enviarán por medio del formulario. No se aceptarán trabajos enviados vía correo electrónico.

15.- No se aceptarán propuestas que no cumplan con los requisitos de estas bases.

*Cualquier situación fuera de esta convocatoria será resuelto por el comité organizador.