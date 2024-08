Clausuran 4 negocios en Puebla capital

Desde Puebla

Resultado de una inspección nocturna a 12 establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, en conjunto con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, procedió a la clausura de cuatro negocios que presentaban irregularidades en su documentación fiscal.

Las autoridades municipales procedieron a cerrar la ‘Terraza Biko’ en Avenida Circunvalación No. 1847, Jardines de San Manuel; ‘Muñe Miches Wings C.U.’ en Bulevar Carlos Camacho Espíritu No. 6307 de Villa Universitaria; ‘Bar Litros’ en Bulevar Valsequillo No. 1607, Col. Universidades y la ‘Gajira Beach’ en Privada 63 Oriente No. 1438 de Loma Linda.

Durante este operativo de verificación, seis centros nocturnos de la zona suroriente de la ciudad, presentaron su documentación en orden y otros dos no tuvieron actividad comercial durante la visita.