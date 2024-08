Staff/RG

Jalisco, tercer lugar nacional en enfermedad renal; se realizará jornada gratuita de salud el 17 de agosto en Lagos de Moreno

Se realizarán análisis de orina, mediciones antropométricas y cuestionarios familiares

La prevalencia de la enfermedad renal crónica en Jalisco es preocupante, aproximadamente 1 de cada 10 jaliscienses enfrenta problemas renales, lo cual sitúa al estado en el tercer lugar a nivel nacional. “La detección temprana y el tratamiento adecuado son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes”, afirmó el doctor Carlos Rosales, nefrólogo de Médica Santa Carmen.

Por lo anterior, Médica Santa Carmen informó que realizará una jornada gratuita de salud renal en su clínica de Lagos de Moreno el próximo sábado 17 de agosto. Durante la jornada que se desarrollará de 9:00 a 18:00 horas, se realizarán análisis de orina y sangre, mediciones antropométricas y cuestionarios sobre historial médico familiar, con el objetivo de fomentar la prevención y la detección temprana de enfermedades renales.

La detección temprana, a través de exámenes regulares de la función renal, juega un papel clave en la prevención, permitiendo una intervención médica oportuna, para evitar una enfermedad renal crónica que requiera terapia de sustitución renal, como la hemodiálisis. Además, la prevención puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones graves, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión y anemia, que a menudo acompañan a la insuficiencia renal.

Para acceder a los estudios gratuitos, se deben cumplir ciertos requisitos, como: ser mayor de edad, estar libre de síntomas de infección urinaria, no haber usado antibióticos en las últimas 72 horas, ni haber tenido fiebre en las últimas 48 horas, no padecer malestares agudos que ameriten atención, no estar en el periodo menstrual y no haber realizado ejercicio intenso en las últimas 48 horas.

Los interesados deben programar su cita visitando la clínica de Médica Santa Carmen en Lagos de Moreno, ubicada en Avenida El Tepeyac 8, colonia Tepeyac o enviando un mensaje al WhatsApp 442 467 9497.

Acudir al médico para revisiones periódicas y realizar estudios de laboratorio son pasos esenciales para mantener el buen funcionamiento de los riñones y prevenir enfermedades graves. Los tratamientos existentes para la enfermedad renal crónica, como la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal, pueden ser evitados o retrasados con la adopción de hábitos saludables y la intervención médica oportuna, lo que puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de los pacientes.

“Es vital estar informado para tomar decisiones conscientes sobre nuestra salud. Esta jornada es una excelente oportunidad para que los adultos, especialmente, comprendan la importancia de cuidar sus riñones”, destacó el Dr. Rosales.