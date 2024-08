Supremo le rinde homenaje a sus raíces en ‘Colombia (Guajira y Tambores)’

Staff/RG

Supremo es el proyecto musical del colombiano Juan Manuel Cárdenas, un artista soñador y creador de un legado musical que asegura quedará para varias generaciones. Es un melómano que hace caso a su intuición, a su oído y a su gusto musical, experimentando cada sensación que genera agregar un sonido diferente en el proceso creativo de una obra. El proyecto nace después de hacer música urbana durante 17 años y de tener un despertar de conciencia que lo llevó a experimentar y a encontrar su identidad celebrando y honrando los ritmos de sus ancestros.

La intención de la propuesta musical de Supremo es celebrar y honrar la música colombiana, los ritmos, los instrumentos, la cultura, las regiones, la identidad, la gente y los ancestros con el fin de sensibilizar a las futuras generaciones de la riqueza musical que hay en el país.

“A través de mis canciones quiero enviar mensajes de alegría. A lo largo de mi vida, la música ha sido una salida a diferentes escenarios de depresión, ansiedad y estrés, y con su compañía he logrado encontrar alegría, paz y tranquilidad; y eso es lo que quiero compartir a todo aquel que quiera escucharla, vibrarla y disfrutarla. Mi música es creación de lo más profundo de mi corazón con historias cuya fuente principal de inspiración es el amor”, comenta Supremo cuyas influencias son la cumbia, el vallenato, el porro, el currulao, la salsa, el rock y el rap en artistas como Joe Arroyo, Juancho Rois, El Pollo Isra, Lucho Bermúdez, Jairo Varela, Los Mirlos y Caifanes.

Supremo presenta ‘Colombia (Guajira y Tambores)’, una canción que rescata lo mejor de Colombia. Es un homenaje a las generaciones pasadas y a los héroes que se han forjado en Colombia ámbitos como los deportes, la música, los escritores y los científicos, entre otros. Es un canto a la riqueza natural y a la diversidad cultural de Colombia. Es un poema hecho canción.

“Esta canción es mi forma nada humilde de expresar mi gratitud y respeto a mi país. Es un homenaje a Colombia, a mi familia, mi sentir, mi corazón, nuestra gente y nuestros héroes que durante generaciones nos han brindado alegrías”, enfatiza el artista.

En su versión original (Cumbia) es un poema que pasa por todas las regiones sobre un ritmo de cumbia sabanera acompañada de tamboras, cantos y acordeón.

“Dejé su sonido criollo grabado de una papayera y de voces en vivo porque así suena la cumbia en el Magdalena, lugar en donde fue grabada esta obra musical”, cuenta.

La versión electrónica es donde Supremo aplica todos los elementos y conocimientos adquiridos en la música urbana acelerando su tempo y creando un merengue vallenato con sonidos electrónicos que crean una fusión alegre y bailable.

“Es aquí donde honro mi familia. Escuchar vallenato durante toda mi vida en una familia de clase media amante del vallenato y sus artistas fue una gran inspiración”, menciona.

El video de la versión electrónica de ‘Colombia (Guajira y Tambores)’ tiene un concepto vintage en donde los protagonistas son un viejo grupo de televisores en los que se reflejan diferentes momentos de la historia de Colombia desde 1987, año de nacimiento de Supremo hasta 2024.

El videoclip se filmó en Bogotá en los estudios de Black Communications, y fue dirigido y editado por Sebastián Cárdenas y Juan Manuel Cárdenas, quienes también crearon desde cero la portada del sencillo recreando una estampilla del mar caribe y la silueta de un juglar vallenato en cuya sombra se visualiza el famoso sombrero vueltiao, todo en el concepto de una carta dirigida a Colombia.

‘Colombia (Guajira y Tambores)’ es una canción perfecta para escuchar al amanecer, mientras se toma un café y se inicia el día con las vibraciones altas, pensando en lo bendecidos que somos al nacer y ser colombianos. También se puede escuchar para celebrar un triunfo de nuestra selección o de un deportista en general, para despertar el orgullo que sentimos del país, para subir la energía y correr, y para trabajar armónicamente. Fue hecha en la nota Fa que conecta con el corazón, es propicia para cualquier actividad en el que dicho órgano esté involucrado.

‘Colombia (Guajira y Tambores)’ hace parte del disco ‘Soulution’ (Una solución para el alma), un álbum creado completamente en casa a través del celular de Supremo. La producción también contará con fusiones de música electrónica, sonidos de la naturaleza y folklore instrumental. Se espera que el disco de nueve tracks esté listo a finales de año.

Durante los próximos meses Supremo estrenará ‘Los reyes del mambo’, una cumbia, rap y rumba psicodélica en colaboración con el artista urbano Big Daddy (su alter ego). Será el abrebocas de este álbum cuya columna vertebral es la cumbia, fusionándola con distintas expresiones y ritmos.

“Estoy en un momento de mi vida en donde expreso todo mi ser en mis obras y en mis composiciones. Quienes escuchen mi propuesta serán testigos de la más fiel expresión de amor. No tengo reglas para hacer música, no me cohíbo de mezclar sonidos ni al crear una estructura musical, no tengo patrones a seguir. Lo que escucharán es un producto visceral de mi mente, mis emociones, mi gusto y mi oído musical. No se priven de escuchar a un artista genuino, con mucho que contar y con mucho que compartir en sus creaciones”, concluye Supremo.

