Paula Vitores platica sobre la experiencia “Secret Garden” que por primera vez está en México

Es una propuesta lumínica e inversiva, única a nivel mundial.

Por Mino D’Blanc

Del miércoles 24 de julio al domingo 1 de septiembre en las instalaciones del Parque Bicentenario en la Ciudad de México se presenta por primera vez en nuestro país la experiencia “Secret Garden”, que es una propuesta lumínica e inversiva, única a nivel mundial que convoca a los espectadores a que vivan un paseo sensorial sin igual en una puesta visual que conjuga respeto por el medioambiente con tecnología lumínica.

Dicho parque se transformó en un museo a cielo abierto original y disruptivo, compuesto por 20 instalaciones artísticas y lumínicas únicas, sobre el ser humano, la naturaleza, la vida, la muerte y el espacio.

Esta producción sin precedentes llega a México a través de Proactiv Entertainment, los productores de exposiciones internacionales muy exitosas como “Mundo Pixar” o “Barca The Exibition”.

Platicamos con la licenciada Paula Vitores quien es Marketing Manager de “Secret Garden”. Agradedemos el apoyo del licenciado Alejandro Contreras Pérez para la realización de esta entrevista.

MD’B: ¿Cómo surgió “Secret Garen”, a quién se le ocurrió la idea?

PV: La idea es de nuestro director creativo Héctor Sánchez. Surge como un derivado, después de empezar a ver que había distintas muestras que había en distintos jardines botánicos del mundo pero siempre ancladas al período navideño; al final la festividad navideña estaba muy ligada a que esos parques o jardines se vistieran de luces. Entonces para nosotros lo que tenía sentido era generar un producto que no tuviera por qué estar anclado a la Navidad, es decir, que nosotros pudiéramos brindar la luz a distintas partes del mundo sin tener que estar necesariamente en una época navideña porque también viene con el frío añadido y la experiencia en cierto modo también se complica, entonces “Secret Garden” fue una vía de escape para una experiencia que nosotros ya conocíamos pero que creíamos que se podía trasladar a cualquier época del año.

MD’B: ¿Cuál es el objetivo principal de “Secret Garden”?

PV: Comenzamos hace como dos años con Buenos Aires y con Montevideo. ahora estamos en Ciudad de México. Para nosotros el modelo es escalarle porque estamos viendo que el producto en distintas partes del mundo gusta. Nosotros confiamos muchísimo en que lo importante es dar detalles y pequeños destellos de lo que de verdad pueden identificar los futuros visitantes porque su cultura se ve representada en algún momento. Entonces para nosotros esa es nuestra principal motivación para hacer seguir creciendo “Secret Garden” y de verdad creemos que la visión y el objetivo sean capaces de hacerte redescubrir esos espacios icónicos que tú ya conoces de tu ciudad, pero descubrirlos completamente diferentes con esos detalles de iluminación, revelando esos secretos que también es el plane de “Secret Garden” que es “cuando cae la noche los secretos salen a la luz. Lo que intentamos es que se redescubran esos espacios que ya son conocidos, pero de una manera muy distinta y diferente.

MD’B: “Secret Garden” está rompiendo todas las expectativas en México.

PV: Estamos encantados. No podemos más que dar las gracias porque es la primera vez que venimos al mercado mexicano con todo lo que eso conlleva, porque eso también te arriesgas con un mercado que desconoces, pero la verdad que el featback que hemos tenido en general es súper positivo, la gente que ha tenido la suerte de poder visitar la experiencia hasta este momento ha hecho comentarios muy positivos. Nosotros de todas maneras trabajamos siempre por intentar implementar mejoras que nos puedan apoyar esa experiencia. Continuamente estamos aprendiendo y estamos muy felices, la verdad.

MD’B: ¿Por qué decidieron por México?

PV: México fue una decisión basada un poco en el histórico cultural que tiene ese país, que la verdad que es riquísimo, además de ese carácter festivo de celebración y de compartir que representa un valor diferente en cuanto a “Secret Garden” también; son los valores que queremos transmitir un poco con la experiencia, que sea compartir con los que más quieres, que sea un momento para festejar y para evadirte un poco de la rutina habitual que nos tiene a todos sumidos en ese ciclo de trabajo casa, casa trabajo y poder crear eso, un pequeño oasis aunque suene un poco demasiado en la ciudad y ofrecer un escape. México porque culturalmente es un país muy rico y también intentamos adaptar siempre la muestra al país que la acoge y en este caso en las diecinueve instalaciones con las que contamos en “Secret Garden” hay algunas de ellas que hacen pequeños homenajes a la cultura mexicana como pueden ser las trajineras de Xochimilco o la instalación “Viva México” con el papel picado. Intentamos adaptar lo máximo posible para que el público también lo sienta como suyo.

MD’B: ¿Qué tanta diferencia hay en lo que presentaron en Montevideo, Uruguay, lo que presentaron en Buenos Aires, Argentina con lo que están presentando en México?

PV: Lo que nos sirvió tanto en Argentina como en Montevideo fue un primer testigo para entender qué instalaciones funcionan mejor, cuáles son las instalaciones icónicas por decirlo de alguna manera que son como ya marcas “Secret Garden”. Tenemos una instalación que por andromacia funciona muy bien y que es la de la luna, es una luna gigante sostenida sobre un lago; esta luna venía tanto de Buenos Aires como de Montevideo porque fue un éxito total, entonces lo que intentamos es replicar las instalaciones que sí que sabemos que tienen como esa alma “Secret Garden”, pero en Ciudad de México lo que hacemos es introducir como comentaba antes, esos pequeños homenajes a la cultura para hacerlo suyo y tenemos pues eso, las instalaciones de “Viva México”, la de “Muerte Viva” también que representa estas calaveras que están climatizadas con luces, también tenemos las trajineras de Xochimilco. Lo que tiene México es ese background que tiene el país y que hemos intentado de la mejor manera posible representarlo dentro del recorrido.

MD’B: ¿Han pensado en presentarlo en otras ciudades de la república mexicana?

PV: Ahora mismo estamos testeando obviamente Ciudad de México como primera parada donde la recepción ha sido súper positiva y obviamente estaremos encantados de poder ir a otras ciudades, aunque por el momento no podemos confirmar siguientes paradas, pero estaremos encantados de poder ir a Puebla o a cualquier otro punto de México; sería un placer.

MD’B: ¿Cómo decidieron las temáticas?

PV: La temática surge primero de estudiar el país, la ciudad a la que nos dirigimos e intentando un poco explotar lo que sabemos que a la gente le gusta. Por ejemplo, es cierto que este orquideario que se viste de océano con la ballena de más de ocho metros de largo y otros animales marinos es muy impresionante, pero quizá no está tan ligado a la cultura mexicana. Es una sinergia entre lo que sabemos que va a hacer que el público se sienta identificado con el recorrido y otros pequeños matices que tenemos nosotros como aprendizajes en otras paradas que sabemos que pueden funcionar; entonces en este caso es una mezcla de ambos. Al final lo que hacemos es ir probando lo que creemos y lo que funciona en nuestro pensamiento y le damos una vuelta para poder hacerlo efectivo y también recogemos esos comentarios de la gente para seguir aprendiendo.

MD’B: ¿Cuánta gente esperan recibir en México?

PV: Por ahora tenemos más de veinticinco mil visitantes en lo que llevamos del período y esperamos multiplicarlo, ojalá que sea por mucho. Es cierto que las previsiones son positivas y estamos muy contentos con la recepción por el momento.

MD’B: Al ser un espectáculo lumínico cualquiera pensaría que conlleva el consumo de mucha energía. Aunque estamos en la época de los leds, ¿cómo le hacen para generar un espectáculo de esta magnitud, pero cuidando el ahorro de energía?

PV: Justo la palabra Led es una que nosotros utilizamos mucho porque nos enorgullecemos de ser capaces de decir que nuestra muestra lumínica está compuesta en su totalidad por luces Led, que son las luces que menor tención requieren y por lo tanto más luz ahorran en el contexto en el que nos encontramos que obviamente es una exposición lumínica. Por nuestro lado siempre estamos intentando cuidar desde que arrancó la primera muestra de “Secret Garden” que sea respetable con la flora, con la fauna y también con los distintos recintos arquitectónicos que alojan nuestra muestra, entonces contamos con distintos expertos y estudios que nos ayudan en ese proceso de autoconocimiento del espacio, porque en cada ciudad el espacio que utilizamos es distinto y hay que poder conocerlo y poder adaptarnos lo máximo posible. Trabajamos con expertos muy de la mano para que el consumo de energía sea el mínimo posible y que no entorpezca esa experiencia y ese ambiente “Secret Garden”.

MD’B: ¿Han pensado fusionar en algún momento conciertos o presentaciones de otras disciplinas artísticas con la experiencia “Secret Garden”?

PV: Hasta el momento no lo hemos valorado. Es una conversación que está pendiente porque es cierto que es una manera de completar esa experiencia, pero por el momento y siendo la primera vez que estamos en Ciudad de México queríamos traer el producto tal y como es, que los mexicanos nos den su valoración y que entendamos si les gusta o no, que ojalá que sea que sí, esperamos que sí. Creemos que para poder dar una opinión hay que visitar “Secret Garden” porque es algo súper distinto y te transmite una buena vibra y un muy buen rollo muy potente y que estamos encantados de que todos vengan y vivan la experiencia porque no se van a arrepentir.