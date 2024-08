Lalo Castillo rinde su Tercer Informe de Actividades Legislativas priorizando la conciliación, el diálogo y la suma de esfuerzos

Staff/RG

*En evento realizado en el municipio de Huatlatlauca, Lalo Castillo pidió a las autoridades municipales presentes, sumar esfuerzos y cerrarle el paso a la corrupción

“A mis amigas y amigos Presidentes Municipales en funciones y electos, los invito a que cerremos filas contra la corrupción, sigamos trabajando por un mejor futuro para nuestra mixteca”, fue el llamado dirigido a autoridades municipales, hecho por Eduardo Castillo López, al rendir su Tercer Informe de Actividades Legislativas como diputado del Distrito 23 de Acatlán de Osorio.

Al ser el distrito local más grande del estado y con el compromiso de trabajar como diputado federal con los 47 ayuntamientos que integran el distrito 14, Eduardo Castillo dejo en claro que la labor coordinada y la suma de esfuerzos continuará en la región, atendiendo las necesidades de la mixteca con gestión y leyes que sigan mejorando la calidad de vida de la población.

Teniendo como sede el municipio de Huatlatlauca y ante la presencia de autoridades pertenecientes a los diferentes niveles de gobierno enfatizó:

“Vamos a construir el segundo piso de la mano de Claudia Sheinbaum y lo vamos a hacer en unidad; he aprendido a tender puentes, soy un hombre que concilia, nunca me van a ver destruyendo, un hombre que suma, nunca me van a ver restando, un hombre que multiplica, nunca me van a ver dividiendo”.

Tras agradecer a diputadas y diputados por el apoyo y por una gran labor realizada en conjunto en la LXI Legislatura, Castillo López mencionó algunas de las leyes que presentó en su labor como diputado:

• La reforma para aumentar la pena por inhabilitación.

• La consideración del servicio social y las prácticas profesionales como un primer empleo.

• La garantía de lograr que los estudiantes en prácticas profesionales y servicio social tengan acceso, por ley, a un primer empleo en el sector público y privado.

• La adición de agravantes al delito de violencia familiar.

• La creación de espacios dignos para la venta de artesanías en nuestros municipios.

• La no discriminación para acceder a un primer empleo.

• La mejora de las facultades de la Secretaría del Medio Ambiente para la protección de la vida de los animales.

• La protección de los derechos de las y los migrantes, garantizada en coordinación con el Instituto Poblano de Protección al Migrante.

Cada una de estas iniciativas refleja el compromiso con la inclusión y la equidad en políticas públicas, ya que es fundamental que todos y todas los poblanos tengan las mismas oportunidades, sin importar origen o circunstancias.

Durante la gestión de Eduardo Castillo como Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, las y los diputados aprobaron:

• La ley ácida

• La ley que establece perdida de la patria potestad del feminicida, también llamada ley Monzón.

• La Iniciativa de Ley de Carrera Judicial del Estado de Puebla.

• La ley orgánica del Poder Judicial.

• La Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

• La Ley Orgánica de la Defensoría Pública.

• La Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución de Puebla.

• El Aumento de la pena a los feminicidas de madres.

• Se aprobaron reformas para prevenir el consumo de alcohol en menores y evitar adicciones.

• Se avaló el dictamen para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla con el objetivo de fortalecer el papel del Consejo de Vigilancia como órgano de supervisión, tratar los conflictos de interés como graves y mejorar las responsabilidades administrativas de los funcionarios judiciales.

• Se aprobó el proyecto de dictamen para reformar el Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear una Unidad Especializada en Seguridad Vial.

• Se aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla.

De igual forma, durante su gestión como Presidente del Legislativo y gracias al gran trabajo que recibió de su antecesor, el hoy Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el Congreso destacó a nivel nacional como el más austero.

También, gracias al apoyo del Gobierno del Estado encabezado por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en materia de gestión se logró para la mixteca la construcción de seis carreteras esenciales, estas obras incluyen:

La construcción de la carretera Cuayuca – Tehuitzingo.

La rehabilitación de la carretera Izúcar – Coatzingo – La Monera.

La rehabilitación de la carretera Palomas – Tulcingo del Valle.

La construcción de la carretera Huehuetlán el Grande – El Aguacate.

La rehabilitación de la carretera La Colorada – Acatlán, tramo Molcaxac – Huitziltepec.

La rehabilitación de la carretera Epatlán – San Martín Totoltepec – Xochiltepec – Teopantlán.

Tras los logros referidos, Castillo López se dirigió a los presentes: “a las autoridades estatales, gracias por siempre concretar trabajo conjunto, a las presidentas y presidentes municipales les reitero mi apoyo, mi respaldo permanente, no están solos, cuentan con un servidor para trabajar por nuestra querida mixteca; a mis paisanas y paisanos mi reconocimiento, mi respeto y sobre todo mi gratitud por la confianza que depositan en un servidor”.

“Sigamos adelante, con la certeza de que cada esfuerzo cuenta y que juntos podemos lograr grandes cambios a lado de nuestras autoridades electas, Presidentes y Presidentas Municipales, nuestro Gobernador Electo Alejandro Armenta, nuestra Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, de todos los liderazgos, sigamos trabajando con respeto, equidad, justicia, conciliación y suma de esfuerzos.