Frena AMLO en seco a Rosa Icela por caso Zambada

REFORMA

La respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue lacónica, pero contundente, y movió la cabeza para confirmar su negativa a dar a conocer cierta información sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

La Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, le había consultado si podía dar a conocer datos sobre la detención en Estados Unidos.

“No”, le dijo el Presidente.

La Secretaria se había levando de su silla y antes de dirigirse al pódium para cumplir con la orden del Presidente de informar sobre el acuerdo de los Chapitos con la justicia de Estados Unidos se dirigió al Mandatario.”¿Puedo explicar que ya vamos al fondo?”, se alcanzó a escuchar.

Tras recibir la negativa de López Obrador y ante el asombro de los periodistas presentes en la conferencia matutina de Palacio Nacional, dijo que era mejor consultar antes de hablar.

El Mandatario se dio cuenta que la había metido en aprietos, se acercó a ella, extendió su mano izquierda y la abrazó.

“No, miren, es que es de lo mejor que hay como servidora pública, pero en este asunto lo que queremos aunque ustedes, además, lo hacen de manera legítima, es su trabajo, ustedes son mirones profesionales, quieren más información, nosotros tenemos que cuidar hasta tener información oficial, porque es un asunto delicado”, señaló.

Mientras decía esto mantuvo su mano sobre el hombro de Rosa Icela Rodríguez, quien como responsable del Gabinete de Seguridad ha tenido que informar sobre el caso pese a que la dependencia a su cargo no combate a las organizaciones de narcotraficantes.

“Imagínense ustedes si no es delicado que, como aquí se dijo, estamos hablando de uno de los grupos de más fama, tradición y actividad ilícita durante mucho tiempo. Nosotros no queremos que una decisión que se tomó en ese sentido, este acuerdo o no acuerdo nos vaya a generar un conflicto interno mayor que nosotros tenemos que cuidar sobre todo la vida de los mexicanos, de todos los mexicanos. Entonces no queremos especular, sino que vamos a actuar a partir de la información”, añadió el Mandatario.

“Pues ya lo dijo, Presidente”, indicó Rodríguez, quien durante la explicación del Mandatario había respirado hondo y pasado saliva.

“No, pues (di) lo que te informaron a ti oficialmente y hasta donde tenemos información”, insistió López Obrador.

Finalmente, Rosa Icela tomó la palabra e informó que el acuerdo de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, incluyó a su hermano Ovidio, quien estaba en prisión en Chicago y fue liberado dos días antes de la entrega.

Sobre las demás circunstancias, entre ellas, por qué iba “El Mayo” en el mismo avión, indicó aún no ha habido suficiente información.