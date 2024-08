Liga MX de luto por el fallecimiento de Jorge Rodríguez, ex Toluca y Santos Laguna

SOY FÚTBOL

El Futbol Mexicano está de luto con el sensible fallecimiento del ex jugador de la Selección Mexicana, Jorge Rodríguez Esquivel, mejor conocido como ‘El Mudo’ Rodríguez, mundialista con el TRI en Estados Unidos 1994, y ex jugador de los Diablos Rojos del Toluca y Santos Laguna.

De acuerdo al reporte de Héctor Yáñez, el ex jugador perdió la vida este lunes 5 de agosto después de complicaciones en su salud a sus 56 años de edad.

“Jorge Rodríguez Q.E.P. D. Esta mañana acudió a la presencia de Dios el flamante delantero que hizo brillar a la afición al fútbol, con su goles y desbordes por las puntas con el Toluca y posteriormente con Santos Laguna además con la Selección Mexica en el Mundial de EU 94. ”

A nivel de clubes, El Mudo Rodríguez vistió las franelas de los Diablos Rojos del Toluca y los Guerreros del Santos Laguna, equipo con el que colgó los botines en 1997, luego de solo 9 años de carrera profesional debido a que se le diagnosticó el Síndrome de Fisher Evans en 1996.

Con la Selección Mexicana jugó la Copa Confederaciones de 19956 y la Copa América de ese mismo año.

¿Qué es el síndrome de Fisher-Evans?

El síndrome de Evans (ES, por sus siglas en inglés) o síndrome de Fisher-Evans (también, síndrome de Evans-Fisher) es un trastorno autoinmune grave, clasificado como una enfermedad rara. Debe su nombre al hecho de que fue descrita primero por Fisher (1947), luego por Robert S. Evans (con R. T. Duane, 1949; 1951), luego por Baumgartner (1956).

Este trastorno se presenta con concurrencia atípica y poco frecuente, pero su manifestación se debe a la presencia de autoanticuerpos patógenos, lo que tiende a alterar la función normal de los autoantígenos y a generar una respuesta anormal del sistema inmunitario, lo que conduce a la destrucción de la membrana de los glóbulos rojos y las plaquetas. Es un proceso patológico que está dado por la aparición secuencial de púrpura trombocitopénica inmune y anemia hemolítica autoinmune.

Algunos síntomas para su detección son: petequias, equimosis, palidez de tegumentos, fatiga, mareo, disnea e incluso ictericia para pacientes con hemólisis severa. Además, si el paciente presenta un cuadro de trombocitopenia, un síntoma será el sangrado mucocutáneo.