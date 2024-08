Por error se activó alarma sísmica a nivel nacional; no hubo temblor: Gilberto González

María Arévalo

El director de Protección Civil Municipal, Gilberto González Labastida, informó que de manera errónea se activó la alarma sísmica a nivel nacional, porque se realizan los preparativos para el macrosimulacro del 19 de septiembre, según el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

En entrevista en el zócalo capitalino, comentó que el sistema nivel nacional de sismos reconoció un error, lamentaron los inconvenientes en todo el país.

“Por eso en automático no hay reportes y no hay puntuación de temblor, efectivamente no había y esto fue a nivel nacional”, enfatizó.

Asimismo, comentó que, a pesar que se activó de manera indebida, los ciudadanos realizaron una evacuació ordenada.