Vámonos a la Premier de la película Exorcismo

EL CONFESIONARIO

Ray Zubiri

Tu escepticismo no te protegerá de lo que viene.

Filmada como una película dentro de otra, Exorcismo está protagonizada

por el ganador del Premio de la Academia Russell Crowe, como Anthony Miller, un actor problemático que intenta resucitar su carrera cuando consigue el papel principal de un sacerdote en una película de terror cuya trama involucra un exorcismo.

A medida que se desarrollan eventos inquietantes, su “golpe de suerte” toma un giro oscuro.

El director (Adam Goldberg), en busca de autenticidad, somete al problemático actor a un trato humillante, obligándolo a confrontar traumas del pasado y, sin darse cuenta, acelerando su declive.

Al presenciar su sufrimiento, la hija distanciada de Anthony, Lee (Ryan Simpkins), recurre al asesor religioso de la película (David Hyde Pierce) en busca de ayuda. ¿Ha hecho la presión de la filmación que Anthony recaiga en sus viejas adicciones o ha abierto un portal a algo más siniestro?

M. A. Fortin (escritor) y Joshua John Miller (director y co-escritor)

Los orígenes de esta película provienen de la infancia de Josh, quien pasó viendo a su padre, Jason Miller, interpretando al Padre Karras arrojándose por una ventana en el clímax de El Exorcista.

Si eso no fue lo suficientemente inquietante por sí solo, Jason nunca evitó contarle a Josh historias sobre la “maldición” de la película: los incendios misteriosos que plagaron la producción, las muertes extrañas, las lesiones de por vida… la lista seguía y seguía.

En uno de los muchos especiales sobre “cómo se hizo”, el padre de Josh relató cómo un sacerdote lo detuvo en la calle de la nada para afirmar que “cuando nos atrevemos a desenmascarar al diablo, el diablo cobra venganza”.

Jason ni siquiera estaba filmando ese día y tampoco era una figura reconocida todavía. Ese momento lo persiguió y las leyendas de cualquier “película maldita” los han cautivado a ambos desde entonces.

El Exorcista sirve como punto de referencia para Exorcismo. La historia de la posesión demoníaca sobrenatural es tan aterradora hoy como lo fue hace 50 años cuando se estrenó.

En octubre de 2023, la revista Time Out la calificó como la película de terror número uno de todos los tiempos.

No hay que pasar por alto los numerosos elogios que recibió, incluyendo 10 nominaciones a los Premios de la Academia (ganó dos) y cuatro Globos de Oro, incluyendo Mejor Película (drama).

Sobre Russell Crowe

Considerado uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Los numerosos honores actuales de Crowe incluyen tres nominaciones consecutivas al Óscar al Mejor Actor por su trabajo en el aclamado drama de 1999 The insider; la ganadora del Óscar en 2000 a la Mejor Película, Gladiator, por la cual él mismo recibió el premio; y la ganadora del Óscar a la Mejor Película, A beautiful mind, en 2001.

Nacido en Nueva Zelanda, pero criado en Australia, fue allí donde Crowe llamó la atención internacional por su trabajo en la pantalla grande.

Fue reconocido durante tres años consecutivos por la AFI, comenzando en 1990, cuando fue nominado al Mejor Actor por The crossing; en 1991, cuando ganó el premio al Mejor Actor de Reparto por Proof y al año siguiente ganó los premios al Mejor Actor tanto de la AFI como de los Críticos de Cine de Australia por su actuación en Romper stomper.

El Festival Internacional de Cine de Seattle de 1993 no sólo lo nombró Mejor Actor por su trabajo en Romper stomper, sino también en Hammers over the anvil.

El debut cinematográfico estadounidense de Crowe fue en el western de Sam Raimi de 1995, The quick and the dead, y más tarde recibió elogios por su papel en el drama criminal de Curtis Hanson, L.A. Confidential.

Sus primeros créditos cinematográficos incluyen Mystery, Alaska, Heaven’s Burning, Virtuosity, The sum of us, For the moment, Love in limbo, The silver brumby, The efficiency expert y Prisoners of the sun.

Desde entonces, Crowe ha protagonizado una larga y diversa lista de créditos cinematográficos y televisivos que han cautivado a audiencias de todo el mundo.

Crowe debutó como director en 2015 con la épica The water diviner, en la que también actuó.

La película ganó tres premios de la Academia Australiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, incluido el de Mejor Película.

Su segunda película como director, Poker Face, un thriller en el que también actúa, fue lanzada recientemente.

Crowe protagonizó el thriller sobrenatural The pope’s exorcist, dirigido por Julius Avery para Screen Gems.

GANA BOLETOS PARA VER LA PREMIER DE EXORCISMO

Esta película estrena este 01 de agosto en cines.

Lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram @RayZubiri, mandarme tu nombre completo vía MD y decirme el nombre del medio donde leíste esta promoción y listo; te contestaré para confirmar que ganaste tu pase doble.

Esta película estrena este 01 de agosto en cines.

