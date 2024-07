Se le acerca Rubén García Jr. a Xavi Razo en el liderato del campeonato de Nascar México Series

Staff/RG

Después de la victoria conseguida en la San Luis Capital 200 el pasado fin de semana, Rubén García Jr. de Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion (300 puntos), se colocó a solamente 6 unidades del líder general de NASCAR México Series que es Xavi Razo de Distribuidora Puerto Aéreo Dipasa-Indaba-Dycinsa-Notaria51-Orpack (306 puntos).

Los cinco primeros lugares son completados por Irwin Vences de GrupoTop-Mediatek-LUMO-DPTechnologies (250 puntos), Santiago Tovar de Canel´s-Logitech (238 puntos) y Julio Rejón de Auriga/ NGR/ Salmar/ Soluenerg (237 puntos).

En lo que se refiere a victorias en lo que va de la temporada Rubén García tiene 3, Xavi Razo 2 y una Abraham Calderón con Andrés Pérez de Lara ambos de Commscope-Telcel.

Los cinco antes mencionados ya tienen un lugar asegurado en los playoffs, al haber cruzado por lo menos una vez la meta en la primera posición

Les siguen para completar provisionalmente los 10 lugares de playoffs: Irwin Vences, Santiago Tovar, Julio Rejón, Rogelio López, Alex de Alba y Germán Quiroga.

Hay que recordar que solamente restan dos fechas para finalizar la temporada regular que son el 12 de agosto en Querétaro y 1 de septiembre en Aguascalientes. A partir de allí vienen las competencias de Querétaro el 21 de septiembre, Puebla el 13 de octubre que definirán quienes pasan a la gran final que se correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México e 2 de noviembre.

Una vez finalizada la fecha 10 a los pilotos que participan en los playoff se les sumarán las unidades de posición por carrera, los del stage y los extras por carrera, pasando a la fecha 11 solamente los siete primeros tanto de NASCAR México como de Challenge. Mientras que a los tres eliminados se les quitarán los puntos de playoffs y continuarán con los del campeonato.

Para la fecha 11 la situación es similar, a los siete se les sumarán los puntos por carrera, los del stage y si aplica los extras por carrera. Se eliminarán otros tres pasando a la final 4 tanto de NASCAR México como de Challenge y el campeón será el mejor ubicado en la fecha 12, sin importar los puntos.

Es importante destacar que para estar en los playoffs, aparte de lo mencionado al principio, los autos deberán estar presentes en las 9 competencias de la temporada regular y no es válida la participación en un start and park, si un piloto por participar en eventos internacionales o por razones de fuerza mayor no pueda estar presente, lo puede hacer solamente en dos ocasiones, pero el auto si debe participar y se debe avisar con anticipación. Otro aspecto a tener en cuenta es que si durante las prácticas o calificación el auto tiene un accidente que le impida correr, previa certificación por parte del área técnica, será considerado como si hubiera participado.