Dale Carley, el actor y trompetista que trabajó con Frank Sinatra, Count Basie, Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan

Y cuál fue mi sorpresa al descubrir que precisamente Carley tiene un bagaje musical excepcional.

Nació en una familia de músicos y creció estudiando jazz desde los 10 años en la escuela y en diversas universidades, culminando con la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida.

En su carrera como trompetista y compositor de jazz, Dale grabó con diversos artistas conocidos, como Count Basie, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan.

Con ellos y muchos más tocó en conciertos y festivales por todo el mundo durante muchos años; varios de sus videos aún se pueden ver en YouTube.

“Soy un músico privilegiado. Me tocó vivir en carne propia la última oleada del jazz en su época de auge. Los tiempos donde los personajes míticos que ayudaron a construir el misticismo del género abundaban. La época de las big bands son sabor a tabaco y bourbon en los clubes taciturnos de Estados Unidos, donde el estigma de una sociedad racista se desvanecía; ese momento en que la música guiaba a sus escuchas a un terreno en el cual los prejuicios se relegaban y donde el instante imperaba”.

Dale tiene la capacidad de contar, orgulloso, que tocó al lado de muchos grandes del jazz que pasaron a la historia, pero el hecho de pertenecer a la banda de Count Basie es algo que atesora en su corazón y en su memoria.

Primero, sí, cada oportunidad que tuve de tocar con grandes músicos me dejó algo, y uno de los detalles más importantes es que eran bastante relajados, muy seguros de sí mismos.

Mis favoritos eran los que eran generosos. Count Basie lo era; tenía una apertura hacia compartir lo que sabía y creo que eso se nota en su música. Cuando tocas con alguien así es una generosidad que sucede en la música y que desencadena mucho mejores resultados.

Eso no significa que no tuviera que convivir con gente un tanto imbécil; luego, cuando había alguien que era muy comprometido con hacer música, se daba esta apertura de manera inmediata y a mí me gustaba tocar con este tipo de personas.