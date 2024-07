La Inteligencia Artificial podría mejorar la contratación de talentos

Staff/RG

Las empresas ya están utilizando algoritmos y bots para seleccionar candidatos y, ahora, la Inteligencia Artificial (IA) es el siguiente paso, según los expertos

Google se ha vuelto la pionera en la selección de personal con el uso de algoritmos y bots, pero esto la ha convertida en una de las empresas con mayor número de rechazos, ya que el 95% de sus candidatos son rechazados.

Y es que, esta tecnología puede excluir a talentos que solo necesitan mejorar algunas habilidades o cambio de enfoque para que desarrollen su potencial.

Inteligencia Artificial es más flexible

El Dr. Julio Canedo, Profesor Asociado de Gestión en la Marilyn Davies College of Business de la Universidad de Houston Downtown, explicó, durante su visita a la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) que la Inteligencia Artificial (IA) en contrataciones podría mejorar significativamente las prácticas de recursos humanos.

Afirmó que, aunque el uso de algoritmos y bots está en desarrollo, estos criterios de selección a menudo son demasiado rígidos. La IA, por otro lado, ofrece una opción más flexible e inteligente, explicó el profesor visitante, quien impartió clases en el Doctorado en Administración de la UAG.

La IA podría proporcionar numerosas ventajas, tanto para empresas como para candidatos, incluyendo mayor automatización, análisis de datos más rápidos, y criterios de evaluación más amplios y flexibles. Esto podría transformar las prácticas de recursos humanos en un proceso más eficiente e inclusivo.

Recursos Humanos en México

En México, el Dr. Canedo observó que las prácticas de recursos humanos son limitadas y poco estratégicas, enfocándose principalmente en tareas administrativas como contratación, sueldos y negociación.

Las áreas de recursos humanos en México carecen de evolución y a menudo operan como entes separados dentro de las organizaciones, lo que limita su efectividad.

Este problema se agrava en las pequeñas y medianas empresas, donde los departamentos de recursos humanos suelen estar compuestos por una o dos personas, o incluso ser manejados por el propio dueño.

El Dr. Canedo recomendó que las empresas mexicanas tomen conciencia de la importancia de desarrollar estrategias desde el departamento de recursos humanos y profesionalicen a su personal para que se involucren más con la organización. Esta integración es esencial para impulsar el crecimiento y la cultura organizacional.

Sobre el profesor visitante

El Dr. Julio C. Canedo está certificado en coaching, gestión de recursos humanos (HRM) y ética. Es miembro de organizaciones académicas y profesionales como la Society for Industrial and Organizational Psychology, la Academy of Management, la Southwest Academy of Management y la Houston Hispanic Chamber of Commerce.

En su experiencia, publicó el libro “The Intelligent Startup–A New Model of Coordination for Tomorrow’s Leaders”.