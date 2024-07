GEM y PJEdomex dan certeza a la regularización de predios y viviendas mexiquenses

EL VALLE

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Firma del Convenio de Colaboración con el Poder Judicial del Estado de México para la Regularización de Predios y Viviendas, que permitirá agilizar trámites para la regularización a bajo costo de las propiedades, lo que va a generar ahorros en beneficio de los mexiquenses.

Acompañada del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México; Ricardo Sodi Cuellar, así como el Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Jesús Maza Lara; la gobernadora destacó que con la firma de este Convenio de Colaboración, se estará no solo regularizando la tenencia de la tierra, sino también asegurando el patrimonio familiar, además de que va a facilitar el acceso a servicios que de no contar con este documento no se podrían hacer, como es la promoción del desarrollo y equipamiento urbano, fomentando la inclusión y acercando programas de diversas instituciones a todos los ciudadanos.

“Esta es la importancia de la firma del Convenio de Colaboración con el Poder Judicial del Estado de México, esta suma de voluntades nos permitirá ejecutar acciones legales que permitan la regularización de la tenencia de la tierra”, dijo.

Reconoció la disposición y participación de diversas instituciones como el Poder Judicial del Estado de México, el Colegio de Notarios, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y el Instituto de la Función Registral, quienes trabajan a favor de la certeza jurídica del patrimonio de las familias mexiquenses, dando muestra con ello, de que, “trabajando en equipo y en coordinación, se logran grandes beneficios”, expresó.

Delfina Gómez informó que en México, tres de cada 10 viviendas habitadas carecen de este documento, por lo cual, algunas familias pueden ver afectado su patrimonio y estabilidad.

En este sentido, convocó a todos los mexiquenses que aún no tienen regularizada su propiedad o su tierra, a que aprovechen esta gran oportunidad de obtener el documento que va a permitir que se eviten injusticias y arbitrariedades. “Detrás del patrimonio de las familias, hay años de sacrificio y dedicación, por lo que protegerlo es una acción que deben garantizar en equipo, propietarios e instituciones”, sostuvo.

Reiteró que este convenio, forma parte de los programas para garantizar la seguridad y certeza jurídica de las familias mexiquenses, como es la entrega de títulos de propiedad y posesión a ejidatarios y campesinos, que ha permitido que 2 mil 300 personas ya cuenten con certeza jurídica en su patrimonio.

De manera transversal, dijo que el Gobierno del Estado de México lleva a las comunidades apartadas las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, en donde los ciudadanos pueden realizar trámites como actas de nacimiento, corrección del CURP, testamentos, regularización de la tierra o inmuebles, entre otros.

En su oportunidad, el Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, señaló que con los juicios de usucapión se brinda tranquilidad a mexiquenses. Y en especial con el juzgado itinerante, “la justicia es más cercana, pues las personas no van al tribunal, el tribunal va a ellas”, dijo.

Celebró este Convenio para la regularización de predios y viviendas signado con la gobernadora Delfina Gómez, destacando la suma esfuerzos en beneficio de los habitantes de la entidad.

Por su parte, Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura refirió que el convenio impactará de manera directa en la calidad de vida de las familias, ya que a través de los juzgados especializados se otorga de manera y rápida las sentencias que reconocen a los propietarios de casas y terrenos como legítimos dueños.

Explicó que en el EdoMéx son más de tres millones de viviendas habitadas y el 18 por ciento no cuentan con título de propiedad o posesión, de ahí la importancia de acercar las facilidades a los propietarios para regularizar sus propiedades.

Este convenio de colaboración, permitirá a través de figuras jurídicas como la inmatriculación judicial, juicios sumarios, ordinarios, y consumación de usucapión, agilizar trámites y generar ahorros en beneficio de quienes más lo necesitan.