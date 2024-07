Hoy lunes 15 de julio se estrena “Mi amor sin tiempo” a las 18:30 horas por “las estrellas”

-Protagonizada por Karla Esquivel, Juana Arias y Leticia Calderón

-En entrevista en exclusiva, el productor Carlos Moreno Laguillo nos platicó sobre varios pormenores del melodrama

Por Mino D’Blanc

Hoy lunes 15 de julio por “las estrellas” en el horario de las 18:30 horas es el estreno de la telenovela “Mi amor sin tiempo”, la nueva producción del experimentado y talentoso Carlos Moreno Laguillo para Televisa Univisión.

Este melodrama es protagonizado por Karla Esquivel, Juana Arias y Leticia Calderón. En relación a elenco masculino, cuenta con las actuaciones estelares del primer actor Alejandro Camacho, Andrés Baida y Mane de la Parra.

En días pasados, durante la presentación de “Mi amor sin tiempo” a los representantes de los medios de comunicación e invitados especiales y que fue conducida por la periodista Aurora Valle y por Moma, el productor Carlos Moreno Laguillo dedicó este trabajo a su mamá y a su familia. Además, agradeció la presencia en el foro 5 de Televisa San Ángel, en donde se realizó dicho evento, de sus compañeros productores entre los que se encontraban Juan Osorio, Pedro Ortiz de Pinedo, Ignacio Sada, el maestro Eugenio Cobo, entre otros.

En entrevista exclusiva con el que esto escribe, agradeciendo la atención del licenciado Javier Rosas, de TelevisaUnivision, el productor me comentó: “esta fue la primera historia que escribieron mis dos escritoras con las que he trabajado casi la totalidad de mis telenovelas. Fue la primera que escribieron y pensamos que ya era tiempo de hacerle un remake”.

Las actrices y los actores que trabajan en esta producción y el personaje al que le dan vida son los siguientes: Karla Esquivel es Fátima, Andrés Baida es Sebastián, Leticia Calderón es Greta, Juana Arias es Bárbara, Mane de la Parra es Daniel, Michal Ronda es Adrián, Karyme Lozano es Renata, Alejandro Camacho es Federico, José Elías Moreno es Gonzalo, Yolanda Ventura es Lucía, Luz María Jérez es Ana, Alma Delfina es Jesusa, Eric del Castillo es Álvaro, Federico Ayos es Pablo, Mauricio Abularach es Mario, Michel Duval es Claudio, Damianna Bej es Triana, Andrea de Fátima es Brenda, Denia Agalianu es Carla, Alejandra Andreu es Veriana, Julia Argüelles es Carolina, Claudia Zepeda es Mary Cruz, Paola Troyos es Genoveva, Raquel Morell es Maggie, Roberto Mateos es José, Laura Luz es Carmen, Gina Pedret es Rosa María, María Marcela es Sara, Jacky Castro es Meche, Ian Andrade es Remigio y Rafaella Gavira es Macarena.

Sobre el elenco argumentó: “estoy muy orgulloso del talento que se juntó para esta novela. Está muy bien interpretada por un gran elenco que se pudo juntar, así que estoy muy contento, muy orgulloso”.

Del personaje en el que él se ve retratado en la telenovela y el por qué, aseguró: “en el del productor nada más; es el único lugar donde quepo”.

En relación al sello que diferencia a “Mi amor sin tiempo” de la versión original y de todas las demás telenovelas que se han hecho y que se están haciendo, aseveró: “yo no sé en qué se diferencia de las demás. Lo que sí puedo decir es que esta es una historia que está hecha con todo el corazón, con puras personas que yo admiro mucho tanto detrás, como frente a cámara y el diferenciador será que espero que sea la que más le guste al público”.

Al hablar sobre el guion, discernió: “para empezar los libretos quedaron muy sólidos. Tenemos una historia muy divertida, muy entretenida”.

“Mi amor sin tiempo” narra la historia de una madre y sus dos hijas que, estando en distintas etapas de su vida, enfrentan una situación amorosa muy similar cuando creen tener una relación sentimental estable y sorpresivamente el verdadero amor toca a su puerta.

El productor Carlos Moreno Laguillo, al cuestionarlo sobre el principal reto que tuvo el realizar esta telenovela, discernió: “siempre el producir una novela, aterrizar una novela, está llena de retos, pero afortunadamente tengo un equipo de trabajo maravilloso, que admiro mucho a todas las personas que trabajan conmigo y ellos me ayudan a hacerlo mucho más fácil todo, son muy buenos, así que yo me dejo llevar”.

Del momento que siempre va a recordar o que le marcó su vida en relación a la telenovela, argumentó: “todo. El día de hoy que es el lanzamiento; estoy muy contento con lo que pasó y aquí en este foro estoy encantado. Estoy concentrado en esta historia y ya estoy viendo las que siguen. Afortunadamente estamos en una época muy buena de la empresa donde vamos a tener que producir mucho, entonces estoy muy orgulloso de estar aquí, en esta casa”.

La historia que consta de 80 capítulos es de Martha Carrillo y Cristina García. Los directores de escena son Luis Eduardo Reyes y Nelinho Acosta, la dirección de fotografía es de Miguel Ángel del Valle Prieto y Jorge Rubio, la dirección de cámaras es de Daniel Ferrer y Vivián Sánches Ross, la coordinación de producción es de Luis Ignacio Toledo, la música original es de Xavier Asali y el musicalizador es Christian Moreno.

Cabe hacer mención que el tema musical oficial del melodrama se llama igual y es interpretado por Shaila Dúrcal, autoría de José Antonio Farías. De hecho, el día de la presentación ella la interpretó acompañada de mariachi.

Para finalizar, no podía faltar la pregunta de por qué el público tiene que ver “Mi amor sin tiempo”, a lo que Carlos Moreno Laguillo contestó: “pues no tienen que verla, yo espero que nos quieran ver. Quiero que estén tranquilos, que es una novela hecha con todo corazón, con todo respeto; hemos cuidado mucho el aspecto de la sexualidad y el de la violencia. Yo en lo personal les garantizo que puede estar toda la familia reunida entera y no van a pasar ningún mal rato, al contrario, espero que se diviertan todos juntos”.