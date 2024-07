Vámonos a la Premier de la película Entra en Mi Vida

El Confesionario

Ray Zubiri

A Eugenia la cortó su novio, perdió la chamba, se le fue su roomie y se escapó su perro.

Ella tiene un plan: reinventarse, recuperar lo perdido y compartir el proceso en redes sociales.

Ahora nos tocará acompañar en primera persona a la improvisada influencer en su complejo camino de convertirse en una celebridad digital, y de paso descubrirá lo que verdaderamente importa en la vida; esto es Entra en mi vida.

Platiqué con el director de este filme, JM Cravioto, y me contó cómo inició esta historia, la cual es la número ocho en sus proyectos de larga duración.

“La gente que veo enseñando sus desayunos, cómo se viste, sus viajes, sus frases poéticas para sanar y consejos de vida en realidad no son influencers, sino gente que de pronto improvisa y quiere aleccionar a los demás o mostrar un mundo que no es, en las redes sociales. Entonces, un día me dije, me encantaría trolearlos. Pero como no tengo redes y lo que hago son películas, comencé el proceso (de una nueva filmación)”.

Filmada en un formato completamente diferente e innovador, pero con calidad cinematográfica, en esta cinta Cravioto explora el día a día en la vida de una treintañera que documentó el proceso de encontrar su lugar en el mundo a través de una lista que elabora de las cosas que nunca se ha atrevido a hacer y que ahora tendrá el valor de hacer y demostrarles a todos que el empezar desde cero no es algo a lo que le debamos tener miedo, mientras tengamos gente que nos ame a nuestro alrededor.

“Cuando hago una película siempre me planteo como reto algo que no haya hecho antes; en este caso, cuando comencé a escribir la idea pensé en que sería muy interesante ver la historia desde el punto de vista de quien está grabando con su celular todo el día y todo lo que está haciendo. ¿Qué pasaría si en lugar de ver lo que vemos editado en las redes sociales vemos todo lo que salió mal detrás de esos 10 segundos de reel? ¿De qué trata todo eso que no vemos y que está en los celulares de todo el mundo?

Pues eso es Entra mi vida. Es como si pegaras todo el material que no se usó y lo presentaras en primera persona o en found footage que se ha hecho muy poco en comedia, o por lo menos en México no, y esto es algo en lo que hemos innovado”.

Experiencias, listas, amigos, viajes en carretera, música y perritos extraviados serán los detonantes que nos harán comprender quiénes son nuestros verdaderos amigos que harán de esta película una comedia tan divertida, como ver a alguien a quien no le gusta la tripa comer un taco de la misma.

Los protagonistas son Paulina Goto (Veinteañera, divorciada y fantástica, 2020), Ximena Sariñana (Amarte duele, 2002), Hugo Catalán (El juego de las llaves, 2019) y el debut actoral del influencer y standupero Lalo Elizarrarás, mejor conocido como Iztaparrasta; así como la primera incursión cinematográfica de los artistas musicales más populares de la década de los 2000: Sin Bandera.

Más sobre el director

Es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM. Ha dirigido largometrajes como Los últimos héroes de la península, Seguir siendo: Café Tacvba, Mexican gángster (Mejor director y Mejor película en las Diosas de Plata 2016 y reconocido con cuatro Arieles de la Academia Mexicana de Cine), Bound to vengeance (estrenado en 2015 en selección oficial en el festival de cine de Sundance y premiado en Sitges Barcelona), y Olimpia, que narra los hechos históricos del movimiento estudiantil de 1968 en México (ganadora del Ariel a Mejor largometraje de animación, selección oficial en FICM y llevado a Cannes por el Festival de los Cabos).

También ha sido director para series de televisión como Señor Ávila III (HBO Latinoamérica), El Chapo (Netflix) y Monarca (temporada 1 y 2). Además de director, showrunner y productor ejecutivo de la serie original de Netflix Diablero, en sus dos temporadas.

“He decidido vivir sin redes sociales; me di cuenta del tiempo y la preocupación que me causaban o, como le llamo yo, tener ese “catches mentales”, donde debo saber qué foto subir, qué comentario inteligente hacer o qué publicar; es por eso que, de hace unos años para acá, decidí no tener redes sociales”, comenta.

Entra en mi vida llegará a salas comerciales a nivel nacional con más de 800 pantallas el próximo jueves 18 de julio bajo el sello de Cinépolis Distribución.

https://www.youtube.com/watch?v=J2YI2P5Mz9g

