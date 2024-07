PAN, un muerto viviente: Eduardo Alcántara Montiel

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

El PAN es un muerto viviente al que no le han avisado de su defunción.

Así, con esta crudeza, resumió el ex coordinador de los diputados panistas en el Congreso local, Eduardo Alcántara Montiel, la actualidad y, principalmente, el futuro del partido que lo echó de sus filas, aunque él interpuso un recurso legal contra dicha decisión y los tribunales electorales estatal y federal todavía no deciden qué procede en ese sentido: Dirigencia estatal del PAN inició proceso formal de expulsión al diputado local, Eduardo Alcántara

Mientras las instancias estatal y federal siguen sin decidir si su exclusión del PAN se mantiene o es anulada, Eduardo Alcántara Montiel no se engaña a sí mismo ni a la gente sobre lo que ocurre en el blanquiazul: “Es un muerto viviente, como dice una canción ese vato está muerto no más no le han avisado.

“Cuando parecía que había tocado fondo (las derrotas en todo el país y la entidad en las pasadas elecciones concurrentes), el partido sigue yéndose más abajo, al subsuelo, polarizándose más, la salida de Paco (Fraile) es un ejemplo”, acusó. Su presunto proceso de “renovación” tiene los dados cargados y el yunque se quedará con lo que queda del partido, advirtió: Augusta Valentina Díaz de Rivera lleva al PAN cada día más lejos del 2024

Incluso, alertó que los panistas están en pleno proceso de PERREDIZACIÓN INTERNA, con la creación de corrientes que dividen, polarizan y profundizan las fracturas que causaron las múltiples derrotas del 2 de junio pasado, como lo demuestra el hecho de que los candidatos perdedores y sus grupos culpan a los demás de que no les apoyaron, en lugar de admitir que se equivocaron al ignorar a la mayoría de las expresiones del partido.

EXCLUSIÓN Y AVASALLAMIENTO DE YUNQUISTAS CAUSARON LAS DERROTAS

En lugar de asumir sus propias responsabilidades y admitir que excluyeron, menospreciaron, soslayaron a los demás grupos del PAN, los que impusieron candidatos quieren venganza y tiran culpas. Esto genera que el blanquiazul no realice un primer trabajo de conjunción entre las diversas expresiones externas y, en este contexto, no habrá unidad con sus 21 mil militantes y mucho menos con el resto de la ciudadanía.

Alcántara Montiel adelantó que el grupo del ex candidato a la gubernatura, Eduardo Rivera, se quedará con el control del partido y, con la complicidad de Marko Cortés y la dirigencia nacional, mantendrá el manejo de las prerrogativas y podrá colocar a sus allegados en los Comités Directivos Estatal, de algunos municipios e, incluso, ayuntamientos, cuyos alcaldes y/o sus esposas o parientes hayan ganado la elección y lleguen a algunos acuerdos, como San Andrés Cholula.

De los 103 integrantes de Consejo del PAN en la entidad, alrededor de 63 son del grupo del ex presidente municipal, quien tiene mayoría en dicho órgano y, en consecuencia, su grupo mantendrá el control del partido, si se determine que la próxima dirigencia sea definida por los consejeros y se excluya al resto de la militancia, explicó: Marko Cortés, Augusta Valentina, Carlos Martínez Amador, Mario Riestra…”tontos útiles” de Néstor Camarillo, Antorcha Campesina ¡y hasta el “tonín”!

Desde la dirección nacional – aceptó el diputado local en este momento sin partido- Marko Cortés vive su propio laberinto y, para mantener él y su grupo el manejo de las prerrogativas y plurinominales FEDERALES, seguramente está más que dispuesto a alcanzar acuerdos con quienes CONTROLAN las estructuras en las diferentes, como es el caso del yunque en Puebla, Guanajuato, Yucatán, aceptó el diputado local: Balance positivo y buen ánimo tras precampaña en Puebla: Marko Cortés