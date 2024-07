Un corrupto o un pen…dedor parece el triste destino del PAN-Puebla

DEBATE Por Roberto Desachy Severino

Tan malo el pinto como el colorado.

Un corrupto, nepotista, desleal y que no cumple acuerdos o un pen…dedor parecen las ÚNICAS opciones para la próxima dirigencia estatal del PAN, que hasta el 2018 gobernó Puebla, los municipios más grandes y la mayoría en el Congreso local, pero que ahora podría tener en Mundo Tlatehui Percino y Eduardo Rivera a sus sepultureros.

Porque, si Mundo Tlatehui y Eduardo Rivera son las ÚNICAS OPCIONES para relevar a la INEFICIENTE, AUTORITARIA y SECTARIA Augusta Valentina Díaz de Rivera al frente de la dirigencia estatal del PAN, entonces el partido no solamente retrocedió a 1997 con la apabullante derrota del 2 de junio pasado, sino que cayó en una peligrosa crisis por falta de liderazgos reales y disputas internas de grupos que…se dan con todo por las migajas del poder: PAN tuvo una regresión de 30 años, acusa ex dirigente del partido

Aunque sus jilguerillos amaestrados traten de imponerlo como presidente estatal del PAN, con le etiqueta de San Andrés Cholula es el único municipio importante ganado por el partido, al interior del mismo se sabe que NO ganaron Mundo y Lupita Cuautle, sino el voto ANTIAMLO-Morena de Lomas de Angelópolis y la marca, que en la región sanandreseña es sólida.

En la cabecera municipal, Mundo Tlatehui perdió, ya que los vecinos SÍ lo conocen y están hartos de su corrupción, nepotismo, negligencia, del inusitado crecimiento de la delincuencia y violencia bajo su desgobierno: Mundo Tlatehui Percino “consintió” a sus regidores con un viajecito a Cancún de 437 mil pesos

SIN TAMAÑO ESTATAL

Además, aunque a sus columnistas a modo les duela, el presidente de San Andrés Cholula carece del tamaño estatal para encabezar el partido. Es solamente un personaje REGIONAL al que desconocen o del que los panistas del resto de la entidad apenas han oído hablar y, casi siempre, en términos negativos: Carlos Navarro, Mundo Tlatehui, Saturnino López y Gonzalo Juárez, entre los indeseables de la elección 2024

Si los porristas de Tlatehui Percino creen que al interior del PAN le SUMA el hecho de imponer a su esposa como candidata y ganar la elección, se equivocan rotundamente. Los panistas de base no son tontos, están politizados y están conscientes de que San Andrés Cholula es uno de los municipios con más fuerte ascendencia del blanquiazul en todo el país y, por si Mundo y cómplices no lo saben, el panismo orgánico ABOMINA el nepotismo, la exclusión y corrupción del ayuntamiento sanandreseño.

Por ende, a los miembros y simpatizantes del albiazul también les cayó como una mentada de mad…el que su ex candidato a gobernador, Eduardo Rivera Pérez, haya impuesto a su esposa en la lista como diputada federal plurinominal: No, no entienden: PRI y PAN colocan como futuros diputados federales y senadores plurinominales a su burocracia dorada

A diferencia de Mundo Tlatehui, Eduardo Rivera sí es un personaje con influencia estatal y la derrota del 2 de junio NO sería su principal obstáculo para convertirse en el próximo presidente. El problema para el ex alcalde de Puebla capital es la cantidad de agravios y heridos dejados tanto en su paso por el ayuntamiento capitalino como en la pasada campaña.

FAROL EN LA CALLE…OBSCURIDAD EN CASA

Con el objetivo particular de tratar de consolidar su aspiración personal por la gubernatura con una alianza antinatura, que al interior del blanquiazul enfureció a varios, Eduardo Rivera Pérez SACRIFICÓ a los panistas, privilegió al PRI e, incluso, a un membrete familiar, como el Partido Social Integración (PSI), al que le permitió postular indeseables, como hizo en Quecholac: Video desde Puebla: PSI confirmó a Inés Saturnino López y Guadalupe Martínez, hija de “El Toñin”, como candidatos en Tecamachalco y Quecholac

Algo similar hizo en Tlatlauiquitepec de Juárez, donde el panista y ex alcalde Pedro Guerrero quiso contender por la alcaldía, pero no lo dejaron e impusieron al del PSI, Fredy Benavides Morán, pese a que arrastraba ¡hasta 5 denuncias por desvío de recursos y otras lindezas ante la FGR!. El resultado fue otra desastrosa derrota del PANPRIRD y anexas: Candidato de PSI en Tlatlauquitepec tiene al menos cinco denuncias por desvío de recursos

¿Y qué decir de lo que decidieron Eduardo Rivera, Augusta Valentina y Marko Cortés con el distrito electoral federal 11 en Puebla capital, que históricamente era un bastión del PAN, pero que en los pasados comicios CEDIERON al PRI, solamente para que el muy cuestionado José Juan Espinosa fuera arrasado en las urnas: Revocan amparo a José Juan Espinosa, candidato del PAN-PRI-PRD; sigue vigente la orden de aprehensión en su contra

Muchos panistas están más que molestos con Eduardo Rivera –no por su derrota el 2 de junio-, sino porque cuando estuvo al frente del ayuntamiento de Puebla y, después, ya como candidato, les excluyó, ignoró y prefirió darles posiciones, poder, recursos y candidaturas a priístas y/o perredistas, como Néstor Camarillo, Carlos Martínez Amador, Nadia Navarro, etc.

En el blanquiazul se dice –algunos dirán que con razón y otros que no- que el ex alcalde de Puebla fue un farol en la calle…pero obscuridad en la casa y, francamente, los militantes y simpatizantes del partido deseaban un trato TOTALMENTE diferente del hombre que esperaba que ellos lo llevaran al gobierno de Puebla: En el Congreso local, diputada del PAN propone una ley “antiarabian”