A 15 años de su lanzamiento, fue relanzado el exitoso sencillo “Ovarios” de Jenni Rivera

Por Mino D’Blanc

Para celebrar los 15 años del lanzamiento de “Ovarios”, uno de los icónicos temas de Jenni Rivera, en días pasados el Estate de la Diva de la Banda relanzó una nueva versión de dicha emblemática canción, catalogada como una declaración de fuerza y empoderamiento femenino.

Cabe mencionar que dicho relanzamiento se llevó a cabo un día después de que a la exitosa cantante le fue impuesta una estrella póstuma en el prestigiado Paso de la Fama de Hollywood.

La nueva versión de “Ovarios” fue producida por Luciano Luna. Es una mezcla entre el tema de estudio original que incluye tuba y acordeón y la canción en vivo en la que toca una banda completa.

Sobre el trabajo con Luciano Luna, Johny, el hijo menor de la extinta artista comentó: “es un gran productor y escritor musical, que nos gusta mucho como mezcla la voz de mi mamá y está especializado en música mexicana. Por otra parte, estamos muy felices de que el relanzamiento de “Ovarios” sea un día después de la develación de la estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood”.

Hay que recordar que “Ovarios” fue lanzada en el mes de julio de 2009. La eternamente exitosa cantante, compartió en ese tiempo las siguientes palabras:

“Hoy es un día muy importante porque es el día en el cual el mundo se da cuenta de lo que son los ovarios verdaderos, ovarios grandes, ovarios que son parte del disco Super Delux Jenni. ¿Quieren saber de lo que estoy hablando? Simplemente estoy contestando a los dimes y diretes, las críticas, los haters, la gente que no está contenta con que mi público me quiera, entonces como soy muy “ovariuda” o sea que están muy grandes, me dije: hay que componer una canción, la vamos a grabar y se la vamos a ofrecer a todo ese público que tiene los ovarios tan grandes como los míos: las mujeres… Esas mujeres que tienen los ovarios tan grandes como yo”.

La canción “Ovarios”, Jenni Rivera la utilizó para simbolizar la valentía y la fortaleza, cualidades que tradicionalmente se asocian con la masculinidad, pero que ella reclama para sí misma como mujer poderosa y capaz.

Y es que ella siempre fue conocida por su estilo musical de banda y norteño, y por ser una figura prominente en el género regional mexicano. Utilizó “Ovarios” para abordar las críticas y los desafíos a los que se enfrentaba como mujer en la industria de la música. Fue una respuesta directa a aquellos que intentaron socavar su posición y autoridad.

Con una actitud desafiante, en esta canción se burló de los rumores y la mala prensa que circulaban sobre ella, mostrando una actitud indiferente hacia las críticas. La canción es un himno para las mujeres que luchan por mantener su lugar en espacios dominados por hombrees, y Jenni Rivera se estableció como un modelo a seguir para la resistencia y la autonomía femenina.