Flor Martino Bibolini platica sobre su personaje Verónica Linares en “Fugitivas en busca de la libertad”

Por Mino D’Blanc

La talentosa actriz Flor Martino Bibolini da vida a Verónica Linares en la telenovela “Fugitivas en busca de la libertad”, producción de la reconocida y experimentada Lucero Suárez, producida asociadamente con Ángel Villaverde y que se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas por “las estrellas”.

Cabe hacer mención que desde el día de su estreno que fue este lunes 1 de julio, dicho melodrama ha generado gran expectación en el público televidente, colocándose inmediatamente en primeros lugares de rating televisivo.

Platicamos con ella, gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de Televisa.

MD’B: En “Fugitivas en busca de la libertad” haces un personaje completamente diferente a lo que eres como persona.

FM: Este personaje tiene cositas muy mías y otras nada que ver. Es un personaje muy platicadora como yo en la vida real (ríe), es muy escandalosa como yo en la vida real (vuelve a reír), es muy tóxica, muy celosa, muy posesiva, es muy mensa, no se da cuenta de las cosas y todo esto genera justamente muchas situaciones cómicas, entonces es un personaje que da mucho la comedia y eso es lo que me encanta de mi personaje que es muy divertido, muy, muy, muy divertido. Es como una villana y en algún punto novia del villano, pero es más que nada auténtica, la neta. La verdad es que hace algunas travesuras, villanías con una persona que entró a trabajar a la empresa, a la constructora “Márquez” donde ella está, pero supuestamente es la asesina de mi novio, entonces por eso le hago maldades, pero con razón; sin razón no hago cosas malas, por decir. Pero bueno, es un personaje muy, muy bonito y sobretodo que lo hice de verdad que lo hice con mucho amor desde el fondo de mi alma y disfrutándolo mucho.

MD’B: Para tu punto de vista y al darle tú vida a Verónica Linares, ¿por qué crees que así es ella?

FM: Es muy solita, muy solitaria. No tenía familia. Yo creo que de chiquita los papás como que no la pelaban, luego ya se quedó huérfana. Busca mucho el amor de cualquiera que se le acerque. Tiene una herida o dolor muy grande, entonces se apega de manera obsesiva al primer hombre que la pele, que casi, casi le sonría. Busca mucho amistad, siempre busca estar en compañía y demás, pero es porque en el fondo es muy solitaria y por eso mismo yo creo que en algún punto no se quiere dar cuenta que estas cosas solo le hacen daño.

MD’B: ¿Qué le aprendes a ella?

FM: Qué le aprendo, uff… que cuando ella se da cuenta de algo después de mucho tiempo, porque le cuesta, sí va con todo, defiende a morir lo que es suyo. Es muy leal también como amiga, si te quiere te ama y da la vida por ti. Eso sobretodo le aprendo mucho, que de verdad es muy buena amiga. Da la vida por sus amigas; en este caso por su mejor amiga que es Florencia Márquez en la historia. Es muy leal y siempre hace todo, todo, para que ella se sienta a gusto.

MD’B: ¿Qué cosas en común tienes con tu personaje y qué es lo que no tienen en común?

FM: Lo que sí tengo en común es que soy muy escandalosa (ríe), soy muy trabajadora y ella es muy trabajadora, muy aplicada. Me considero también que soy muy buena amiga, como ella, que soy muy leal a la gente que quiero; eso es lo que siento que me une mucho a ella y que también siempre busca estar bien, siempre le gusta verse bonita y estar guapa. Esas son cosas que siento en común con ella.

MD’B: ¿Qué tanta participación tiene Verónica en la telenovela?

FM: Toda la historia. Aparezco desde el capítulo uno porque justamente todo parte del asesinato de mi novio en una fiesta. Culpan a otra persona que es la fugitiva principal y a partir de ahí nace la historia. Entonces tiene mucha participación también porque como soy el hilo conductor y soy la chismosa, voy contando todo en la empresa, todo digo y todo, hago que muchos se enteren de cosas que no debían enterarse y a partir de ahí surgen conflictos. Entonces es un personaje que sí es bastante importante dentro de la historia.

MD’B: Al ser el hilo conductor, ¿qué tanto cambias el arco dramático o los arcos dramáticos de los demás personajes?

FM: Bastante, porque sí cuento cosas que si no las hubiera contado sí hubiera sido muy diferente. Un embarazo que no debí contar, un romance de mi amiga que no debí contar al hermano, entonces sí altero mucho a partir de lo que yo cuento de los chismes y sí surgen muchas situaciones, entonces sí es importante Verónica como hilo conductor.

MD’B: ¿Qué tanto cambia Verónica como está escrito en el guion a la Verónica Linares tú dándole vida?

FM: Pues mira, una como actriz busca meterle siempre su toquecito al personaje, uno propone y ya los directores dicen “sí”, “no”. De hecho, al comienzo yo propuse algunos movimientos de cómo caminaba ella, primero quedaron, luego los sacaron. Intenté meterle como mi toque sobretodo de comedia, mucha propuesta vocal, como que juego mucho con la voz y eso creo que funciona mucho para dentro del drama de realidad, de la seriedad, darle mucho la comedia; cambio mucho los tonos de voz, me voy arriba, abajo, esas fueron propuestas que sí quedaron. Cuando leí el guion la visualicé, está muy cañón, dije “claro”, como que se me prendió el foquito y dije “por supuesto, así, asá”. Me gusta mucho hacer este tipo de personajes, de comedia que tienes mucha posibilidad como actriz, mucho rango actoral, porque en unas escenas lloro, en otras soy malvada, en otras soy la más, más buena y la mejor amiga del mundo. He tenido todo tipo de escenas; también peleas, piropos femeninos, me agarro de los pelos. Es un personaje con mucha energía, muy eléctrico que me ha permitido jugar mucho, no es un personaje monótono y eso se agradece mucho como actriz.

MD’B: Al trabajar tanto con tu tesitura de voz, con las inflexiones de voz que realizas, ¿has pensado participar como actriz de voz, precisamente, o de doblaje en películas de animación, series o demás?

FM: Me encantaría. Con Andrés Couturier tomé un curso de doblaje. Me gusta jugar mucho con mi voz. Me encantaría, obviamente no se ha dado todavía la oportunidad, pero sí no dejaré de insistir. Me gusta mucho la comedia; justo acabo de trabajar con Elías Solorio en “Vecinos”, en “¿Es neta, Eva?”; hice muchas cosas con Adal Ramones, comedia he hecho dentro de mi trayectoria. Entonces si hay posibilidades y en algún momento se da, qué bendición.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida este año, aparte de “Fugitivas en busca de la libertad”?

FM: Híjole, buena pregunta… (ríe). Pues mira, para mí todo lo que sea trabajo y buenos momentos, bienvenidos sean. Obviamente sigo buscándole a un próximo proyecto, por ahí hay algo que es una participación en algo de comedia, de hecho. En esas ando y además de eso, seguir moviéndome. Obviamente cuando pueda viajar, estar con mis amigas; soy mucho de mis amigas, de salir, soy una persona muy sociable. Yo estoy aquí y allá y estoy muy contenta (ríe).

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Fugitivas en busca de la libertad”?

FM: Porque es una telenovela muy diferente a lo que venimos viendo siempre. Son muchos personajes con varias historias, por lo que no estarán aburridos. Hay mucha aventura, drama y mucha comedia, o sea, creo que tiene un poquito de todo; tiene personajes cómicos, personajes muy dramáticos y pienso que la gente se va a divertir mucho con eso. Tiene mucho talento, la verdad yo estoy muy contenta con todo el equipo. Grandes actores; algunos regresan a la televisión después de mucho tiempo que no trabajaban en ella, así como también hay rostros nuevos y eso para mí como espectadora es algo muy bonito ver otros trabajos o conocer otros actores o a gente que la tenían como dormida y ahorita están otra vez trabajando. Entonces eso me gusta mucho de mi telenovela y pienso que le va a gustar mucho al público.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

FMB: Que me sigan en Instagram. Estoy como Flor Martino.