Se manifiestan jubilados del ISSEMYM, piden entrega de su pensión

EL VALLE

Toluca, Méx.- Jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir el pago de su pensión, pues algunos llevan hasta dos años sin el pago.

A pesar de la lluvia, los pensionados y jubilados colocaron sus carpas para empezar un plantón indefinido hasta que sean cumplidas sus demandas.

Dijeron que ya han venido a manifestarse a Toluca y han pedido a las autoridades del gobierno que les apoyen, sin embargo, no avanza, se han tenido reuniones, pero no se cumple el acuerdo. “Ya no soportamos más, tenemos más de un año sin cobrar la pensión que por ley ya nos corresponde”, dijo una de las jubiladas que no ha podido cobrar su pensión.

“Pero no solo es el pago de pensión que no llega, sino también, es el servicio médico que no es bueno, las citas médicas siguen siendo muy espaciadas; muchos compañeros y compañeras han optado por ir a un médico particular; ya hubo casos en que algunos ya no aguantan y han fallecido antes de la fecha de la cita médica”, lamentaron.

“Pedimos, exigimos que se cumpla con los pagos de todos los compañeros, incluidos los del 2023”, reiteraron.

Por eso, es que integrantes del movimiento de jubilados y pensionados en defensa de sus derechos ha decidido mantenerse en plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno, hasta obtener una solución definitiva.

Finalmente, dijeron que su plantón es indefinido y piden que sea la propia gobernadora la que los atienda. “Nosotros confiamos en ella”, apuntaron.