IA y Analítica para un futuro fiscal sostenible: SAS

Si bien el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, todos los ciudadanos estamos obligados a contribuir con los gastos públicos a través del pago de impuestos, existen ilícitos como la evasión fiscal o las deducciones no justificadas que dificultan la recaudación en los diferentes niveles de gobierno, que de acuerdo con SAS, empresa líder en datos e Inteligencia Artificial, la aplicación de IA en el proceso recaudatorio podría superar estos retos y mejorar la captación de recursos.

Es importante destacar, que la recaudación de impuestos enfrenta retos complejos a nivel mundial, ya que muchas personas físicas y morales buscan continuamente los mecanismos para evadir o eludir el pago de sus contribuciones. De acuerdo con el estudio “Taxing Wages 2024” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la recaudación de impuestos promedio en países de la organización es de 34.8%, México se encuentra por debajo con el 20% y se ubica en el puesto 36 de los 38 países miembros. Además, las Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2024 identifican que la recaudación tributaria como porcentaje del PIB de México en 2022 (16.9%) estuvo por debajo del promedio (21.5%).

Aunque los avances en México son notorios. Tan solo basta con destacar lo que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, dio a conocer sobre la recaudación durante los primeros cinco meses del presente año, alcanzando 2 billones 135 mil 565 millones de pesos, lo que representa un repunte del 5.8% con respecto a lo captado en el mismo periodo de 2023, lo cual incluye contribuciones como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), al valor agregado (IVA) y el especial sobre producción y servicios (IEPS).

En México, los gobiernos estatales únicamente recaudan el 5% de los impuestos captados en todo el territorio, mientras que el gobierno federal recauda hasta el 95%. Y, a decir de Héctor Cobo, VP en SAS México, Caribe y Centroamérica, en la medida que los gobiernos estatales y municipales logren mejorar su recaudación, tendrán una menor dependencia a la Federación, lo que también disminuirá su vulnerabilidad financiera.

“Es de vital importancia que tanto los gobiernos estatales como el federal, a través de sus instancias fiscales, se acerquen a los asesores correctos en materia de integración de tecnología, sobre todo aquellos que sean especialistas en analítica e IA, para que de este modo puedan acceder a una solución robusta, confiable, probada que les ayude a resolver sus necesidades”, puntualiza Cobo.

Amplificando el esfuerzo

La inteligencia fiscal puede ser posible gracias a la inteligencia analítica. Por ello, una parte estratégica del negocio de SAS es amplificar el esfuerzo mediante socios de negocio que lleven a las diversas entidades de gobierno este “conocimiento y experiencia” para combatir las dolencias en este sector y, al mismo tiempo, ayudar a los gobiernos a obtener mejores resultados tangibles.

SAS trabaja de la mano con los partners brindándoles capacitaciones y certificaciones constantes, “de esta manera podemos asegurar a nuestros clientes que a través de nuestras soluciones y de la mano de nuestros socios, resolverán sus necesidades y podrán evolucionar la gestión de su información para forjar un futuro fiscal sostenible”, añadió el directivo.

Guanajuato un caso de éxito

Un claro ejemplo de cómo la inteligencia analítica puede propiciar cambios reales se encuentra en el Gobierno de Guanajuato, en donde se ha aumentado la recaudación de forma significativa en los últimos años. Con la creación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) en 2020, se incorporaron áreas especializadas en el uso de sistemas para el análisis, cruce de bases, tratamiento y monitoreo de datos.

El aumento en la recaudación no se logró con nuevos impuestos o el incremento de los ya existentes, sino gracias a un proyecto integral de mejora recaudatoria, donde soluciones y herramientas tecnológicas como SAS, fueron fundamentales. La autoridad fiscal ahora es más oportuna, ágil y certera. Pueden monitorear constantemente a los contribuyentes para identificar conductas fiscales irregulares y establecer la mejor estrategia de cobro.

Uno de los beneficios de este tipo de proyectos es que son replicables, es decir, cualquier Estado o incluso los Municipios, pueden implementar este tipo de estrategias, considerando la información que se encuentra a su alcance de manera propia o a través del intercambio de información.

