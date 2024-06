Exhibir pensión de ministros en retiro de la Corte, pide AMLO al INAI

María Huerta

Andrés Manuel López Obrador pide exhibir a los ministros en retiro de la corte que reciben pensión y a cuánto asciende este recurso.

Por ello, pidió a su vocero, Jesús Ramírez, solicitar la información al Instituto Nacional de Transparencia.

“Hace unos días alguien me comentaba sería bueno que se hiciera la investigación, cómo se llama el organismo este de la transparencia, el INAI, que pueda explicar cuántos ministros retirados tienen pensión, cuánto reciben, porque me estaban diciendo que hay ministros que estuvieron tres meses y se retiraron con pensión, pero con una elevadísima y eso no se sabe”, dijo.