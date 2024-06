Pide Micalco a Adán Domínguez no generar divisiones al interior del PAN

Jorge Barrientos

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez, criticó al presidente municipal Adán Domínguez Sánchez, instándolo a enfocarse en su trabajo y en entregar buenos resultados en lugar de generar divisiones dentro del PAN.

En este tenor, Micalco Méndez lamentó que Domínguez Sánchez haya atacado a la diputada local Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien ha expresado su interés en buscar la dirigencia estatal del PAN y ha respondido a las críticas dentro del partido.

“Se me hace lamentable que un presidente municipal se exprese así de una compañera diputada, pero ya la diputada no sé qué vaya a hacer, si le conteste o no y ya el presidente municipal creo que se mete en un callejón en el que existen tintes de ida y vuelta”, señaló Micalco Méndez.