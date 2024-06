Poblanas, tercer lugar nacional en abortar en la Ciudad de México: ILE

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

No hace falta simular ser una buena conciencia para estremecerse e indignarse con una noticia como la del martes 16 de abril, cuando alguien abandonó un bebé de aproximadamente dos años en una maleta en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

Es claro que este acto de inhumanidad debe ser investigado y castigado, no solamente por el delito de abandono de persona, sino también por golpear al menor, quien fue encontrado con visibles señales de violencia: Abandonan en Xochimehuacan un niño golpeado

Pero, lamentablemente, el deshacerse de una criatura no deseada constituye un problema no solo penal, sino también económico, social, mental y de salud pública, como lo demuestra el hecho de que las mujeres poblanas ocupan el tercer lugar nacional en recurrir a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México.

De acuerdo a datos oficiales de la secretaría de Salud de la CdMéx, entre abril del 2007 y diciembre del año pasado 270 mil acudieron a la capital del país a practicarse una ILE legal. De ellas, 185 042 se identificaron como capitalinas, 74 mil 782 llegaron del Estado de México y mil 678 son de Puebla.

Tal vez por la cercanía geográfica y, quizás, por la increíble necedad de los diputados poblanos de no despenalizar el aborto, pese a que desde octubre del 2018 la “izquierda” es mayoría en la Legislatura local, muchas mujeres de Puebla tienen que viajar a la capital del país, para ejercer ese derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Video desde Puebla: Arzobispo Víctor Sánchez volvió a arremeter contra la SCJN y diputados por despenalizar el aborto

MÁS DE UNA POBLANA AL DÍA RECURRE A LA CDMÉX PARA EJERCER ESE DERECHO

El 27 de noviembre del año pasado, después de que encontraran un feto en el baño de mujeres de plaza Loma Bella, detallé que –hasta ese momento- mil 627 poblanas habían acudido a la capital de México por la ILE: Video: Hallan un feto en el baño de mujeres de plaza Loma Bella

Así que, si las matemáticas no fallan, entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre del 2023 ¡51 poblanas más se practicaron un aborto seguro en la Ciudad de México!, lo que implica un promedio superior a una poblana al día, que recurre a los servicios de Salud capitalinos, para ejercer ese DERECHO: Poblanas ocupan el 3er lugar nacional como las que más recurren a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)

Estas cifras, además del abandono de infantes o el hallazgo de fetos en baños públicos, ratifican que los embarazos adolescentes o no deseados y/o la insuficiente educación sexual y reproductiva son VERDADEROS problemas sociales, económicos y de salud pública, que –hasta la fecha –continúan sin ser abordados por las instituciones poblanas y que, incluso, ¡ningún candidato a algún puesto de elección popular ha abordado!.

RMVR, EL EX GOBERNADOR QUE PUDO PASAR A LA HISTORIA POR LA CURA CONTRA EL CÁNCER…Y NO QUISO

Sucedió en 2012, cuando un grupo de investigadores, científicos, académicos presentó el proyecto de Protonterapia al fallecido gobernador Rafael Moreno Valle durante su segundo año de mandato y le explicó que se trataba (todavía lo es) de la mejor y más moderna opción para combatir distintos tipos de cáncer, debido a que este tipo de procedimientos lleva al 95% la posibilidad de superar los padecimientos en próstata y mama.

También le dijeron que en TODA América Latina no existen clínicas de Protonterapia, que solamente funcionan en Estados Unidos y algunos países de Europa y Asía. Sin embargo, no hubo interés del ex mandatario estatal ni de su ex secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, tal vez porque se requería una inversión de tres mil millones de pesos.

Pese a que representaba una opción de salud y científica muy interesante, en su momento, se perdió la oportunidad de posicionar a México y, especialmente a Puebla como un sitio de alto nivel en el tratamiento del cáncer, de posicionar a la entidad en la vanguardia de la medicina y, con ello, generar recursos a través de la atracción de pacientes, médicos y clínicas interesadas en combatir esta enfermedad, especialmente en lo referente a los padecimientos de mama y próstata, que son de los más frecuentes.

12 años después, América latina, México y Puebla siguen sin clínicas de Protonterapia, ya que Argentina quiso generar una, pero la crisis económica se lo impidió. No obstante, científicos planean presentar nuevamente este proyecto en el país, porque –incluso –existen médicos y académicos mexicanos preparados para concretarla luego de prepararse en naciones que sí cuentan con este tratamiento médico.