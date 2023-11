Poblanas ocupan el 3er lugar nacional como las que más recurren a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)

DEBATE

La información es escueta, pero en el baño de un centro comercial de la capital del estado alguien echó un feto: Video: Hallan un feto en el baño de mujeres de plaza Loma Bella

Aunque la noticia sea breve y directa, obliga a formularse varias preguntas, como ¿quién habrá desechado, como basura, a un bebé?, ¿en qué condiciones de salud se encontrará la madre de la criatura?, ¿qué la habrá llevado a deshacerse de esa forma de él? y, sobretodo, ¿el padre habrá tenido la decencia, hombría y humanidad de acompañar, apoyar a la mujer con quien procreó un feto o, simplemente, se “lavó las manos?.

Y no, no es un caso aislado el que una poblana se practique un legrado en lugares y condiciones insalubres, debido a que en el estado sigue sin despenalizarse, a pesar de las directrices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde hace años decretó que las féminas son dueñas de su cuerpo y sexualidad y, en consecuencia, en teoría tienen el derecho de decidir si parir un hijo o no: Suprema Corte despenaliza el aborto a nivel federal

Pero, de manera irresponsable y, quizás ilegal, los diputados locales del PAN se niegan siquiera a entrar al análisis de dicho precepto de la SCJN, pese a que su actitud los lleva al desacato de la ley y a no cumplir con su obligación de ser los primeros en respetar el Estado de Derecho: Asegura Rodríguez Della Vecchia que la SCJN no obliga al Congreso de Puebla a despenalizar el aborto

¿PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA O RELIGIOSO?

Con mayoría en la legislatura de Puebla desde el 2018, los diputados de la 4T muestran resistencia a cargar el costo político-electoral (que los panistas quieren endosarles) de despenalizar la práctica del legrado, a pesar de que, al menos en teoría, los representantes de Morena, PT e, incluso, del PRI se han pronunciado de manera permanente a favor de la supremacía femenina sobre sus cuerpos, sexualidad y maternidad.

Incluso, en el Congreso pasado, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Gabriel Biestro, primero minimizó el tema y después le dio largas con la organización de supuestos foros…que nunca sirvieron para maldita cosa: Despenalización del aborto no es prioridad; hay temas más importantes: Gabriel Biestro

Hasta ahora, han pesado criterios ideológicos, teológicos y políticos mucho más que el dictamen de la SCJN y de que, según los datos oficiales más recientes sobre la ILE, las poblanas ocupan el tercer lugar como las que más recurren a esta práctica en la Ciudad de México: En su homilía, el arzobispo de Puebla vuelve a comparar el aborto con las ejecuciones

De los 263 mil 267 abortos practicados de manera legal en la capital del país entre abril del 2007 y mayo de este año, las más frecuentes son defeñas (189 mil 778), después las féminas de EdoMéx (72 mil 336) y luego las de Puebla (mil 627).

Hace más de 3 años y medio, en marzo del 2020, Alberta, una mujer de 34 años, murió por practicarse un “aborto casero” en San Andrés Azumiatla: Desangrada muere una mujer tras practicarse una interrupción de embarazo casero en Azumiatla

DESPENALIZAR, ASIGNATURA PENDIENTE EN PUEBLA

Además, el Informe Semanal 16 de Notificación Inmediata de Muerte Materna señala que fallecen en el país casi 24 mujeres por cada 100 mil nacimientos por diversas razones, como hemorragia obstétrica (24.7%), enfermedad hipertensiva (17.5 por ciento) y aborto (7%).

Incluso, de acuerdo a dicho reporte elaborado por la secretaría de Salud federal, “las entidades con más defunciones maternas son: Chiapas (16), México (15), Jalisco (11), Veracruz (11) y Puebla (10). En conjunto suman el 40.9% de las defunciones registradas”, realidad que coloca a las poblanas entre las mexicanas más vulnerables.

A pesar de este grave problema de salud pública e individual, las mañaneras dominicales del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, con sus permanentes arengas contra la despenalización del aborto, han pesado mucho más que el dictamen de la SCJN y a que la ONU –en su momento – se congratuló por la sentencia que, presuntamente, obligaba a dejar sin sanción los legrados en todo México: El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos celebra la sentencia que despenaliza el aborto en México

Así que -pese a lo ocurrido el miércoles 8 de noviembre en el baño de un centro comercial, de que las mujeres en Puebla sean de las que con mayor frecuencia acuden a la CdMéx para hacerse un aborto legal, seguro y de que también se encuentren entre las más afectadas por casos de muerte materna- la jerarquía católica, atavismos ideológicos e intereses políticos parecen condenarlas a cargar, quién sabe hasta cuándo, la cruz de los embarazos no deseados y sus peores consecuencias: Muerte en San Andrés Azumiatla…en las alforjas de Gabriel Biestro Mónica Rodríguez y Víctor Sánchez Espinosa