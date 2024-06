Corona Capital 2024 revela cartel con Green Day, Paul McCartney, Shaw Mendes y más

EXCELSIOR

El festival más popular de la CDMX por fin reveló a todos los artistas que formarán parte de su edición 2024.

El festival Corona Capital siempre ha causado gran expectativa entre los amantes de la música. Año tras año, este evento reúne a una impresionante variedad de artistas internacionales y locales, y este día por fin reveló su cartel de su edición 2024.

Desde ayer, 19 de junio, el festival comenzó a generar intriga entre sus seguidores al dar algunas pistas de los artistas que estarán en el evento por medio de diferentes imágenes que se colocaron en ciertos lugares de la Ciudad de México.

Estas pistas mantuvieron a todos los fanáticos especulando sobre quiénes formarían parte del cartel de este año y este día el Corona Capital ya dio a conocer a todos los artistas que formarán de su próxima edición.

Corona Capital 2024 revela su cartel

La organización del festival reveló a los artistas que se presentarán durante los tres días que durará el evento.

El primer día del festival contará con la presencia de Green Day, y Toto quienes prometen encender el escenario con sus electrizantes actuaciones.

El segundo día, los asistentes podrán disfrutar de la música de Shawn Mendes, New Order asegurando una experiencia inolvidable para todos los presentes. Finalmente, el tercer día cerrará con broche de oro con las presentaciones de Paul McCatney, Empire of the sun.

Aquí te dejamos el cartel completo.

¿Cuándo será el Corona Capital 2024?

Este festival, que ha logrado traer a importantes artistas como parte de su lineup, se realizará por tercera ocasión en tres días.

Anota las fechas, porque el Corona Capital 2024 se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de noviembre y como ya es una costumbre, será en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuándo será la preventa de boletos para el Corona Capital 2024?

Toma nota porque si quieres ser de los primeros en adquirir tus boletos para el Corona Capital 2024 podrás hacerlo a través de la preventa que se realizará este 25 de junio a las 2:00 PM por Ticketmaster. A esta preventa solamente tendrán acceso aquellos que tengan alguna tarjeta de Citibanamex.

Si no eres tarjetahabiente de este banco no te preocupes, ya que en la venta general podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta.

Cabe mencionar que la venta general será el 26 de junio a las 2:00 PM por Ticketmaster.

Recuerda que por ahora se pondrán a la venta los abonos, es decir, boletos para los tres días en los que se realizará el festival y se irán vendiendo por fases, entre más rápido se acabe una fase, los precios incrementan.