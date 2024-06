Anuncia Sheinbaum a seis integrantes de su gabinete

LA JORNADA

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Julio Berdegue, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia.

Se trata de los primeros seis nombramientos de su gabinete, mismos que se encargarán, con sus respectivos pares en el actual gobierno, del proceso de transición.

“Hoy presento a tres hombres y tres mujeres que formarán parte del gabinete que me acompañará a partir del primero de octubre de 2024”, sostuvo.

Todos tienen claro los principios y fundamentos del movimiento de la cuarta transformación; “saben y están comprometidos con la prosperidad compartida, con el principio humanista de por el bien de todos, primero los pobres y saben que continuará la austeridad republicana”,

dijo.

Añadió que con su equipo a partir de lo logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para construir el segundo piso de la cuarta transformación.

“Nuestro objetivo no es solo el crecimiento, sino el desarrollo compartido y no vamos a traicionar el mandato popular” de las urnas del 2 de junio pasado.

“Son mujeres y hombres de primera, me siento muy honrada de que hayan aceptado formar parte del segundo piso de la cuarta transformación”, añadió Sheinbaum.

Dijo que el próximo jueves dará a conocer a otros seis integrantes de su gabinete 2024-2030

En nombre de los integrantes del próximo gabinete, Ebrard, agradeció la confianza de Sheinbaum. “Vamos a dedicarnos a cumplir los objetivos” que ha animado el voto en los comicios pasados: Construir el segundo piso de la cuarta transformación, en las condiciones que “vamos a encarar porque vivimos en un mundo más proteccionista y más inestable”.

En mi caso, añadió, “la instrucción principal es que la prosperidad compartida que plantea la doctora Claudia Sheinbaum se lleve a cabo como se ha propuesto”.

Tenemos los mejores resultados económicos desde hace medio siglo; tenemos acuerdos comerciales, siendo socio principal de Estados Unidos; viene la renovación del T-MEC, “lo cual me toca conducir. Vamos a traducirlo en bienestar y prosperidad compartida”.

Celebró la invitación que les hizo Sheinbaum para formar parte de su gabinete. “Gracias por su confianza. Siempre tener presente no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México”