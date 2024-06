Derrota “Cejitas” Valladares a “Popotitos” Torres en pelea estelar

Se impone por nocaut técnico en Arena José Sulaimán

Staff//RG

Demostrando superioridad durante toda la pelea, el boxeador regiomontano, Daniel “Cejitas” Valladares, se impuso por nocaut al sinaloense José “Popotitos” Torres, en el pleito estelar de la función montada por Round Zero Upper Fight presentada por Presto Pegamentos/Selladores, Hidrolock, Coahuila Motors y Aislantes y Empaques, en la Arena José Sulaimán de Monterrey, Nuevo León.

Con esta victoria, Valladares Pérez arribó a 29 victorias en su carrera profesional, que también incluye cuatro derrotas, así como un empate, y de paso se acercó a una nueva oportunidad para contender por un título mundial.

En tanto, Torres Aispuro sumó su quinto revés en el terreno de paga, donde además tiene 15 éxitos y cero igualadas.

A los dos minutos con 15 segundos del séptimo round, Sergio Hernández, el tercero sobre la superficie, decidió detener el combate, válido por el peso minimosca, tras observar que “Popotitos” no respondía al castigo aplicado por “Cejitas”, quien vistió pantaloncillo en color verde.

La pelea inició con un dominio de parte del pugilista local, quien castigó la zona hepática de su rival, a quien le aplicaron la cuenta de protección, debido a que visitó la lona producto de la seguidilla de golpes que sufrió en su humanidad.

El pleito siguió bajo el mismo guión, con Daniel aplicando un severo castigo a José Javier, que le ocasionó un sangrado profuso en las fosas nasales.

En los restantes episodios, el originario de Monterrey, Nuevo León, amarró la contienda en su favor con una estrategia que incluyó su mejor repertorio de golpes sobre el culiacanense.

Ante el embate de “Cejitas” y la nula respuesta de “Popotitos”, el réferi decidió parar el pleito, en el séptimo asalto, ante la molestia de la esquina del sinaloense y del propio pugilista.

“Fue lo ideal parar la pelea, ya no estaba respondiendo, se defendía por inercia, pero ya no tenía fuerza, Me preparé más para la decisión, pero así se dieron las cosas”, indicó Valladares al finalizar la pelea, que dedicó a su familia y a su mamá, quien lo fue a ver a la Arena José Sulaimán.

En otras combinaciones de la velada, el regiomontano Denilson Tovar (2-1-0) venció por nocaut al guanajuatense Diego Macías (0-3-0), en combate por el peso súper medio.

Asimismo, el también pugilista local Esteban Púas Ibarra (7-1-0) derrotó por la vía del cloroformo al tamaulipeco Brandon “Vampiro” Contreras (4-7-0), en choque por la categoría pluma.

Y el guanajuatense Diego Juárez (1-0-0) tuvo un extraordinario debut profesional al doblegar al regiomontano Argenis “Thanos” Vargas (2-1-1), en combate a cuatro rounds dentro de los 81 kilogramos.