AMLO: se mantendrá el diálogo con la CNTE; reprocha provocaciones

LA JORNADA

Dijo que en el momento en que la policía capitalina se movilizó –lo que derivó en un choque con los maestros– “ya había pasado todo.

“Hoy hasta tuve que hacer un llamado a que cuiden, porque es mejor prevenir que lamentar.

“Ayer lo que hicieron algunos maestros, y quién sabe si maestros –acotó– de tirar piedras aquí, al Palacio, no les ayuda”, advirtió, y pidió a los dirigentes magisteriales y a las autoridades “tener cuidado, porque no es con violencia como se avanza en defender al pueblo.

Tuvimos una buena reunión con dirigentes, avanzando, y terminamos bien, pero casi al mismo tiempo que había alguien ahí, que no les gustó que hubiéramos dialogado bien, o una circunstancia no deliberada, pero estábamos terminando cuando de repente un grupo se mete por Corregidora y llega a cortar pedazos de piedra y a tirarlas y a romper vidrios, narró. Y no había policías; hoy hasta hice un llamado de que cuiden porque es mejor prevenir que lamentar; ya después sí, como 500, pero ya había pasado todo.

Añadió que el diálogo con la CNTE continuará. Sí, pero yo creo que ellos van a hacer su reflexión y todos, aquí hay que hacer valer también la frase de que la vida pública tiene que ser más pública.

Interrogado sobre si se mantendrán las vallas instaladas en los alrededores de Palacio Nacional, dijo: sí, las vamos a tener por cuestiones preventivas, porque hay bastantes provocadores; no bastantes, estoy exagerando, algún enojado y algunos provocadores; son además bastante primarios, muy obvios.

López Obrador confirmó que el enfrentamiento registrado el martes entre transportistas y habitantes de San Juan Bautista La Raya, Oaxaca, contra profesores afiliados a la CNTE, dejó varios lesionados, entre ellos un herido de bala cuyo estado no es grave