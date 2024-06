Emiratos Árabes Unidos será la sede de los juegos del futuro 2025

PRNewswire

Phygital International anuncia la selección de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) como sede de los Juegos del Futuro 2025

Tras un proceso de licitación enormemente competitivo, que contó con las expresiones de interés de nueve posibles licitadores, los Emiratos Árabes Unidos fueron declarados sede oficial y destino de los Juegos del Futuro 2025 durante la Cumbre Mundial Phygital inaugural en Estambul, Turquía.

Los Emiratos Árabes Unidos demostraron ser un destino natural de elección durante el proceso de licitación para organizar los Juegos del Futuro 2025 al mostrar claramente su credibilidad como un centro global con infraestructura de primer nivel y una amplia experiencia en la organización y entrega de eventos internacionales líderes en el mundo. Esta vasta experiencia, combinada con un fuerte compromiso en todas las etapas del proceso de licitación desde los niveles más altos del liderazgo de la nación, llevó a una decisión unánime de los coordinadores expertos de licitación de Phygital International para otorgar el honor de organizar los Juegos del Futuro2025 a los Emiratos Árabes Unidos.

Los Juegos del Futuro 2025 es el evento cumbre en el deporte figital. Es un torneo internacional que reúne a la próxima generación de héroes deportivos dinámicos de todo el mundo: miles de atletas bien equilibrados que demuestran habilidades superiores tanto en la competencia física como en la digital. Se espera que más de 300 equipos internacionales participen en el evento multideportivo que contará con una serie de desafíos en una amplia gama de disciplinas, incluyendo fútbol phygital, hockey phygital, skateboarding phygital, MMA phygital y muchos más.

Nis Hatt, CEO de Phygital International, comentó: “Estamos encantados de anunciar a los Emiratos Árabes Unidos como anfitrión de los Juegos del Futuro 2025. La popularidad mundial de los deportes fititales crece día a día, y esperamos un torneo con entradas agotadas de nuevo el próximo año. Estamos encantados de pasar la llama fitital a los Emiratos Árabes Unidos, cuya oferta ganadora de primer nivel y claro compromiso a largo plazo para desarrollar una población sana y activa, no me cabe duda de que el evento será un gran éxito. ¡Bring on Games of the Future 2025!”

Su Excelencia Ghanim Al Hajeri, Director General de la Autoridad General del Deporte de los Emiratos Árabes Unidos: “Llevar los Juegos del Futuro 2025 a los Emiratos Árabes Unidos representa un momento emocionante en la redefinición del deporte internacional para el mundo moderno. Estamos orgullosos de organizar este torneo innovador y único que combina tecnología de vanguardia, videojuegos populares y deporte tradicional. Estamos seguros de que organizar los Juegos de 2025 no solo nos consolidará como líderes en el mundo del deporte, sino que también incentivará a nuestra comunidad digital nacional hacia un estilo de vida activo y nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo deportivo nacional del 75 % de la población activa para 2031 “.

Games of the Future no impone restricciones a sus participantes y da la bienvenida a todos, independientemente de su edad, género y nacionalidad. Phygital International espera que Games of the Future 2025 en los Emiratos Árabes Unidos reciba a miles de atletas de clase mundial y personas de deportes electrónicos de hasta 100 países, como parte de equipos nacionales y multinacionales. De hecho, es tan popular que el proceso de candidatura de la nación anfitriona para los Juegos del Futuro 2026 y 2027 ya está en marcha desde países de todo el mundo.

Notas para los editores

Phygital International es el promotor del deporte phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es el custodio de los Juegos del Futuro, el operador del torneo y supervisa el proceso de licitación para cada ciudad anfitriona.

La Comunidad Phygital Mundial proporciona una plataforma para que los equipos ingresen a los Juegos del Futuro al regular y promover los deportes phygitales en todo el mundo a través de una red de miembros.

Los Juegos del Futuro es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es el pináculo del deporte phygital.