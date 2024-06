Convertiré a Atizapán en el mejor municipio del Estado de México: Rodríguez

EL VALLE

El abanderado del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza Estado de México, Pedro Rodríguez Villegas, se convirtió en el primer alcalde atizapense en reelegirse; y sostiene que su triunfo lo compromete a dar lo mejor para seguir cambiando el municipio y convertirlo en el mejor de la entidad.

Con el 96.7 por ciento de las actas capturadas a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Rodríguez Villegas, candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por el Estado de México”, obtuvo un triunfo contundente al contabilizar casi 140 mil sufragios, 52 por ciento, lo que lo convierten en el Presidente Municipal electo más votado en la historia de Atizapán de Zaragoza. El primero en reelegirse y también el primero en gobernar tres veces el municipio en tres periodos distintos.

Con esta victoria, el abanderado a la Alcaldía por los partidos Acción Nacional, PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza Estado de México, encabezará por tercera ocasión el Ayuntamiento, en esta ocasión para el período 2025-2027.

“Gracias a las y los atizapenses por confiar nuevamente en Pedro Rodríguez, saben que soy un hombre de resultados, un hombre de compromisos, un hombre que no les ha fallado. Gracias por darme esta oportunidad, gracias a todas y todos que me permitieron alcanzar este sueño. Estoy seguro que, en la próxima Administración, seguiremos construyendo un mejor Atizapán para ustedes y sus familias”, dijo el Presidente Municipal electo en conferencia de prensa y en un festejo posterior a su victoria.

Ante los gritos de “Presidente, Presidente”, el hoy alcalde con licencia, visiblemente emocionado, acompañado de su esposa, Patricia Arévalo Rubio, dijo que su triunfo lo compromete a escribir una nueva página en Atizapán y dar lo mejor de sí para seguir cambiando al municipio.

Recordó sus 26 años de lucha social para tener la oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas. “No fue fácil trabajar arduamente para generar esa imagen en las y los atizapenses, pero como lo decía anteriormente, recorrer esos 26 años las calles de Atizapán, ese esfuerzo que hemos dedicado, el cariño que le tenemos a Atizapán, a las y los atizapenses, hoy me pone al frente nuevamente de este municipio”.

“Haré mi máximo esfuerzo para hacer que Atizapán siga creciendo, que se convierta en el mejor municipio del Estado de México y que los atizapenses, nos sintamos orgullosos de esta tierra de Aguas Blancas”, dijo.

Ya como Alcalde reelecto, llamó a la ciudadanía a conformar un Gobierno en el que se trabaje para todas y para todos en bien del municipio, y de las personas que viven en Atizapán para modernizarlo y mejorarlo con trabajo y dedicación.

“Yo lo he dicho siempre, que lo importante no es llegar, lo importante es trascender y el hecho de tener por tercera ocasión la oportunidad de dirigir los destinos de este municipio, estoy seguro que servirá para dejar huella a nuestro paso en esta Administración, y que sigamos construyendo un mejor Atizapán para ustedes y sus familias. Este Gobierno no distingue a gente de diferentes partidos, es un Gobierno ciudadano, vamos a gobernar para todos por igual, sin distingo de ninguna creencia ideológica. Hoy vamos por todos los atizapenses, quiero que nos sumemos, que sumemos esfuerzos, lo he dicho siempre, que cuando nos unimos, damos mejores resultados”, enfatizó Rodríguez Villegas.

En lo que va del siglo XXI, Pedro Rodríguez, ha gobernado en los periodos 2013-2015, 2022-2024 y próximamente del año 2025 al 2027, lo que lo convierte en el Alcalde que habría conseguido estar al frente de Atizapán de Zaragoza en tres Administraciones distintas, y el único reelecto como gobernante.