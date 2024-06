El ABCD del ciclo de lavado

Staff/RG

Lavar las prendas y que huelan delicioso parece una tarea simple, aunque el resultado a veces no es el deseado; como cuando el suéter nuevo se encoge, tu blusa favorita queda con una gran mancha roja porque se fue un calcetín de color, o el aroma al final no perdura.

Sin duda, si usar detergente y suavizante hace que tus prendas luzcan limpias y perfectas, pero ¿cómo hacer que su olor permanezca incluso después de lavarlas? Hay que poner mucha atención a tu rutina de lavado, asegurándote de que además de que tus blancos estén limpios, también huelan increíble; sabemos que cuando las personas se sienten bien con su apariencia, proyectan mayor confianza y seguridad, eso es parte del éxito de un look.

Por eso, te traemos una guía para llevar tu rutina de lavado al siguiente nivel y que sea una experiencia memorable, de la mano de los expertos en aroma: *.

Guía maestra

A) Aprende a leer las etiquetas, por lo regular están en la parte interna de la prenda; ahí podrás ver la temperatura del agua que requieren.

El icono es un recipiente, casi siempre marca 30°, 40° o 60°, que es la temperatura más alta del líquido. En general, se recomienda agua caliente para sábanas o toallas y prendas manchadas.

El lavado muestra un cubo. Si la imagen sólo es un cubo con marca de agua, requiere lavadora; cuando tiene una cruz significa lavado en seco (imprescindible llevarla a la tintorería), pero si el cubo tiene una manita, sugiere lavar a mano.

Blanqueador. Si aparece un triángulo, agrega la dosis indicada; cuando hay una X sobre él, no usarlo.

Secado: Su icono es un círculo. Cuando es negro en su totalidad, no permite secadora. Los puntos marcan la temperatura de la secadora: uno es baja, dos es media, y tres es alta.

B) Blanca, clara, de color, oscura (azul oscuro y negro), jeans y delicada, así es como debes separar la ropa; un paso súper importante. También considera el nivel de suciedad; la ropa de bebé o de niños, pueden requerir un especial cuidado.

C) Cierra cremalleras, broches, ganchillos; no es recomendable con los botones, pues los ojales podrían agrandarse. Revisa los bolsillos para evitar que se cuelen objetos, restos de papel, dinero, encendedores, alfileres, seguros metálicos. Ata los cordones, listones o cinturones para que no se enreden. Voltea las prendas para evitar que se formen bolitas. Introduce la lencería y medias en mallas especiales para lavadora.

D) Dependiendo de si requieren un ciclo de lavado intenso o normal, separa las prendas. Las más delicadas pueden necesitar uno rápido para evitar una fricción prolongada. ¡Ahora sí!

Empieza por arrojar las perlas de perfume Downy a la lavadora.

Enseguida coloca la ropa que separaste.

Agrega tu detergente y suavizante favorito, en el espacio destinado para ello en la lavadora; así como el blanqueador, si es necesario.

Deja correr el agua y elige el ciclo de lavado que corresponda a cada carga.

Una vez que termine el ciclo de lavado, sacar la ropa y pásala a la secadora o cuélgala de la forma habitual.

Al seguir las instrucciones es muy probable que el tiempo de vida de tus prendas se prolongue, y su olor perdure gracias a Downy® Unstopables, su aroma perdura a lo largo del día y hasta 12 semanas después, incluso tras su uso, cuando cambies tu ropa de cama, las fundas de tus cojines, tus toallas, etc.

*Vs. lavar sin Downy Unstopables.