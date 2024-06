Todos se dicen ganadores y festejan, pero ¿los muertos?

DEBATE Por Roberto Desachy Severino

Celular y whats 22 21 25 27 83

Como ocurre en la gran mayoría de procesos electorales, cerrados o no, los candidatos se dicen “ganadores” y festejan sus “victorias” reales o imaginarias, aunque después deban tragarse sus propias palabras, esconderse y/o poner miles de pretextos y justificantes para las derrotas.

En lo personal, no entiendo qué busca ni cuál es su “ganancia” para un contendiente que se declara “triunfador”, a sabiendas de que perdieron o van atrás por más de 10 puntos. Me parece una forma pueril y deshonesta de intentar confundir a una ciudadanía cada vez más politizada, que meses antes de los comicios sabe quiénes tienen mayor probabilidad de ganar, como sucedió este 2024 en Puebla con Alejandro Armenta.

Desde que Morena eligió a Alejandro Armenta como su candidato, hasta en la coalición del PAN-PRI-PRD sabían que habían perdido un gran porcentaje de ganar Puebla y que la contienda se les había puesto demasiado cuesta arriba: Alejandro Armenta, 7 puntos a 3 con Nacho Mier en la encuesta de Morena

INAUDITO: QUE UN CANDIDATO DEL PAN-PRI-PRD PRESUNTAMENTE HAYA ASESINADO A SU ADVERSARIO DEL PVEM

En fin, los aspirantes que ya se dijeron “ganadores”, a sabiendas de que no lo son, en muy poco tiempo tendrán que asumir el ridículo de ser exhibidos como mentirosos, simuladores y antidemocráticos. Sin embargo, un hecho que deberán investigar la FGE e, incluso, las autoridades electorales es que en Tlapanalá y Coyomeapan se hayan registrado fallecidos presuntamente relacionados con los comicios: Video desde Puebla: Robo de urnas habría dejado mujer muerta y dos detenidos en Tlapanalá

Lo que no es una fantasía ni tema menor es que los comicios en Puebla no solo dejaron 2 fallecidos el 2 de junio, sino una preocupante estela de violencia que el viernes pasado derivó en el asesinato de un candidato pevemista a manos –presuntamente – de su adversario del PAN-PRI-PRD: Candidato del PRIANRD, identificado como presunto homicida de Jorge Huerta: Jaime Natale

He cubierto elecciones locales y federales desde 1994 y nunca había visto que un aspirante de un partido asesinara a otro, como supuestamente ocurrió el viernes pasado en Izúcar de Matamoros. Ante este hecho de barbarie, no política, sino humana, no, no puede haber borrón y cuenta nueva y la Fiscalía General del Estado deberá indagar a fondo qué demonios ocurrió: Video: Asesinan a balazos a candidato del PVEM en Izúcar

ELECCIONES PUEBLA 2024: ALTA PARTICIPACIÓN ANULA ACUSACIONES DE “FRAUDE”

Los perdedores de la elección de este domingo tendrán el derecho de recurrir a los tribunales estatal y federal electorales, para impugnar y meter los recursos jurídicos que crean convenientes, aunque la elevadísima participación de la gente –al momento de escribir esta columna (8 pm) se estima ronda o supera el 65 por ciento – anula las acusaciones de fraude.

Cierto, como ya se señaló, lamentablemente se habrían registrado al menos 2 defunciones y varios detenidos relacionados con la jornada electoral, pero las posibles irregularidades NO SON representativas frente a los millones de mexicanos –y poblanos- que este día acudieron a decidir el destino del país y la entidad: Video desde Puebla: Inició sesión del IEEP

En Puebla, la muy elevada participación de la gente, además, obligará al virtual gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, a ratificar que los poblanos tuvieron razón al confiar en él y llevarla a la victoria: Video desde Puebla: 3 encuestadoras confirman triunfo holgado de Alejandro Armenta, señaló Mario Delgado

ALEJANDRO ARMENTA: GOBERNAR CON Y PARA TODOS

Político experimentado, sensible y conciliador, Alejandro Armenta deberá usar todas las estrategias y herramientas, gobernar PARA TODOS, incluidos los que no votaron por él. No es un hombre de despilfarros, lujos, extravagancias, pleitos, estridencias ni escándalos, tampoco usó el poder para darle a su esposa e hijos candidaturas o posiciones y sabe que Puebla y el país enfrentan un terrible contexto de polarización social, delincuencia y violencia.

Pero lleva más de 30 años con sus recorridos en la entidad, conoce todos los municipios, ha escuchado a los poblanos y tejido relaciones con TODOS los sectores sociales, políticos, económicos y académicos. Este bagaje deberá ayudarle a demostrar que, como él mismo ha dicho, ama a Puebla: Video: Alejandro Armenta destacó que a partir del lunes en Puebla comenzará la reconciliación

Como lo escribí desde el 12 de noviembre del año pasado, Alejandro Armenta no ganó la gubernatura de Puebla el domingo 2 de junio del 2024, sino desde el día en que un plebiscito en Acatzingo le hizo obtener la candidatura a la presidencia municipal de Acatzingo y, hace más de 30 años, comenzó a recorrer el estado, escuchar a la gente y hacer política con TODOS los sectores: Alejandro Armenta y su cita con la historia