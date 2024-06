Alex Lora, el ídolo de las multitudes rocanroleras

El Confesionario

Ray Zubiri

“¡Mamá pon la computadora está saliendo El Tri con Ray Zubiri”, su característico saludo de Alex Lora, pionero de la libertad de expresión en México. Inició su carrera con la banda Three Souls in My Mind en 1968.

En 1984 su banda dejó de llamarse así y se convirtió en simplemente El Tri, una leyenda que se sigue escribiendo en la historia del rock and roll en el mundo.

Platiqué con el poblanísimo Alex Lora, un ejemplo de alguien que siempre siguió su vocación sin pensar que llegaría a hacerlo por 55 años y grabando 53 álbumes físicos y colaborando con infinidad de genios de la música.

“Simplemente dije ‘me vale madre todo, y qué viva el rock and roll’. Es lo que sigo diciendo en este momento, y con 55 años de tocadas, he aprendido a tocar el instrumento principal de El Tri, que es el público. La raza, la banda. He aprendido a involucrarlos más en lo que estoy haciendo, en la medida en que participan y rockanrolean, se sienten libres y se olvidan de sus broncas”.

“El Tri le dio la identidad al rock en español” dijo el cantautor, tras recordar que no quiso hacer caso a quienes le decían que para triunfar había que apostar por cantar en inglés.

En 1971, cuando se llevó a cabo el Festival de Avándaro, un evento que reunió a decenas de miles de personas, el gobierno se espantó porque en ese mismo año fue la pelea de los halcones y estaba presente la memoria de Tlatelolco en el 68 recuerda Lora.

Por ningún motivo querían eventos que reunieran a jóvenes debido a dos masacres cometidas contra estudiantes por fuerzas paramilitares y estatales.

“Entonces dijeron: No vaya a ser que cuando estén reunidos digan vámonos sobre el Palacio Nacional, muera el mal gobierno, la anarquía. Y mencionaron que todo lo que oliera a rock and roll era nefasto para la juventud”.

La represión y persecución del rock en México, según Lora, llevó a sus músicos a esconderse “en el subterráneo” hasta que en los años 80 volvieron a la superficie gracias al impulso de rock en castellano y la llegada de grupos de Argentina y España.

“Por eso es que la raza se identifica con mis canciones y les gusta rocanrolear conmigo. Sobre todo porque cuando estamos entregados a la música no tenemos broncas económicas, sentimentales, familiares. Sólo en ese instante nos vale madre todo. Es una catarsis que, gracias a Dios, nos hace escaparnos de la realidad”, explicó.

Agregó que “no es que hayamos pretendido explotar en nuestra música la onda nacionalista. Decidimos darle un enfoque a El Tri desde el mismo nombre gracias a nuestro público. En nuestros inicios, la misma raza nos bautizó así, pero dimos ese paso porque nuestra onda siempre fue hacer rock 100% mexicano. Fue una mezcla entre el destino y la voluntad propia.”

“Y esto lo hemos logrado porque las canciones que inventé hace 50 años como Oye cantinero, Perro negro, Viejas del Distrito Federal o Chavo de onda, siguen estando igual de vigentes que cuando las saqué. Son canciones que no tienen edad y que mucha gente joven las escucha.”

Precisamente en aquellos días de Avándaro, conoció a la que se convertiría en su “domadora” de toda la vida Celia García Guerrero, hoy conocida como Chela Lora.

Después de dos años sin nuevo material discográfico, lanza su nuevo álbum titulado Yo quiero ser tu celular, el cual incluye ocho temas inéditos, tres de ellos ya han sido editados como sencillos: Nezayork, Pensando en ti y Yo quiero ser tu celular.

Yo quiero ser tu celular es un reflejo de las relaciones personales hoy en día, la sociedad ha dado una importancia de gran valor a su dispositivo móvil, incluso por encima de sus seres queridos.

Este comportamiento ha generado grandes controversias, motivo de separaciones y peleas entre las personas. Por eso, es que Lora, muy a su estilo escribió esta melodía como manera de tregua y decirle al ser querido que quisiera llamar su atención tanto como su celular.

Sin la ayuda de disqueras ni grandes campañas de promoción El Tri es un símbolo musical no sólo de la música sino del rock que al día de hoy ha traspasado fronteras y conquistando el corazón de sus seguidores.

Con este proyecto queda inmortalizada la imagen de Lora a través de la inteligencia artificial, la captura de movimiento y la creación de su propio avatar.

Con ayuda de avanzadas herramientas tecnológicas, comúnmente vistas en la industria de los videojuegos, se ha vuelto posible perpetuar el talento de Lora, marcando un hito en la forma en que se produce y se disfruta de la música de El Tri, no sólo para los fans de la legendaria banda, sino para las futuras generaciones también.

Yo quiero ser tu celular, es el álbum número 55 de El Tri de ellos 53 son en formato físico y 2 en digital, todos los temas son de la autoría de Alex Lora, excepto el tema Somos héroes”, melodía central del largometraje Héroes, filmada en CDMX, Puebla y Tlaxcala, bajo la dirección de Ricardo Arnaiz, y que fue escrita por Lora en coautoría con Aleks Syntek.

El tema Somos héroes fue ganadora de la Diosa de Plata como “Mejor canción para cine”, premiación que realiza año con año PECIME (Periodistas Cinematográficos de México).

La huella que han dejado en el rock mexicano les ha valido también el reconocimiento internacional, pues a lo largo de su carrera y sus 53 discos, han vendido 30 millones de copias, y han sido nominados en cinco ocasiones al Premio Grammy, como “Mejor álbum de rock en español” y “Mejor álbum de rock vocal dúo o grupo”.

“El verdadero rock and roll es una música cien por ciento rebelde, callejera y contestataria que pierde su identidad cuando cae en las garras de los medios de comunicación. Es un estilo definido como el mambo, el vals, el chachachá, el jazz… Y nunca va a poder morir porque el rock and roll es la música de la gente joven”, aseguró.

“El rock es mi vida, mi mayor afición, mi deporte favorito”

“Cada vez hay más público para el rock en español. El rock and roll es una fuente de juventud, finalizó el líder de la banda El Tri.

La columna de esta semana ha terminado pueden ir en paz.

Escúchenme de lunes a viernes en el programa donde siempre aprendemos algo nuevo, De todo un poco, de 10:00 a 11 :00 horas en Radio BUAP 96.9 FM.

Contacto: rayzubiri@yahoo.com.mx Redes Sociales: @RayZubiri